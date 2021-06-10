Утонувшую семь лет назад машину с телами двух пермяков подняли со дна Камы

Пермь, 10 июня. Следственным комитетом Прикамья инициирована проверка по факту гибели жителей поселка Юго-Камский. Их тела обнаружены 9 июня в машине, извлеченной из Камы.

Уже установлено, что погибшими являются супруги, которые весной 2014 года на своем автомобиле ехали из поселка в город Оханск по льду, за пределами оборудованной переправы. На глазах рыбаков машина провалилась под лед и утонула.

«На протяжении семи с лишним лет обнаружить тела погибших на дне реки не удавалось ни сотрудникам правоохранительных органов, ни спасателям из-за большой глубиной водоема. Но на днях местный житель ловил рыбу и с помощью эхолота зафиксировал на дне массивный предмет, похожий на машину», — пояснили ФАН в СКР по Пермскому краю.

9 июня в ходе масштабной операции автомобиль подняли. После осмотра тел стало понятно, что о криминальном характере их смерти говорить пока нельзя.

В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, по результатам которого будет принято законное и обоснованное решение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Следственный комитет Прикамья возбудил уголовное дело после гибели во время пожара четверых местных жителей, трое из которых дети. В поселке Юго-Камский в многоквартирном доме произошло возгорание.