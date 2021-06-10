За повторную «пьяную езду» осужден член Пермской краевой коллегии адвокатов

Пермь, 10 июня. Суд в Прикамье вынес приговор адвокату Пермской объединенной краевой коллегии. Он признан виновным в повторном нарушении ПДД.

Установлено, что адвокат сел за руль пьяным. При этом ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности. Его уже лишали прав.

«В период действия административного наказания адвокат вновь нарушил правила дорожного движения и отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — пояснили ФАН в СКР по Пермскому краю.

Ему назначено наказание в виде штрафа — 200 тыс. рублей, с лишением права управлять автомобилем на срок два года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон об увеличении срока лишения свободы за повторное вождение в пьяном виде до трех лет.