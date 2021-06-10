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Власти Прикамья разрешили массовые гуляния в День России

Общество
Власти Прикамья разрешили массовые гуляния в День России
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Пермь, 10 июня. В «коронавирусный» указ губернатора Прикамья внесены изменения после изучения эпидситуации в регионе. В частности, разрешено проводить культурные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России, Дня города Перми, а также дней муниципальных образований.

«Важное условие — речь идет про открытые пространства. Плюс, организаторы должны предварительно уведомить Роспотребнадзор. Кроме этого, существует предельное количество людей, которые могут одновременно находиться на территории проведения мероприятия, — один человек на 4 кв. м», — рассказали ФАН в краевой администрации.

В Прикамье сохраняются ограничения для сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление граждан, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. До особого распоряжения оперштаба под ограничения попадают ночные клубы (дискотеки) и иные развлекательные заведения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в День России, 12 июня, в Пермском крае пройдет более 500 различных мероприятий. Регион присоединится ко всем всероссийским акциям и флешмобам.

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пермский край роспотребнадзор день россии праздничные мероприятия коронавирус
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