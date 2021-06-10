Информация с Пермского порохового завода утекала в США

Пермь, 10 июня. Сотруднику IT-отдела Пермского порохового завода предъявили обвинения по двум статьям УК РФ — «Создание, использование и распространение вредоносных программ» и «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России».

Первое в России решение по уголовному делу о незаконной установке на компьютер вредоносного ПО на оборонном предприятии может быть вынесено в Перми. В 2020 году была обнаружена передача данных с компьютера завода на неизвестные серверы в США. Исходящий трафик зафиксировали пограничные файерволы, установленные на компьютерной сети предприятия.

По мнению следствия, подсудимый скачал на служебный компьютер вредоносную программу, что и открыло доступ к сети. Данные об инциденте передали в УФСБ Прикамья для расследования.

Во время допроса в Кировском суде специалист в IT-безопасности Юрий Котов, проводивший экспертизу компьютера и флешки с вредоносной программой, рассказал, что инженер завода согласился помочь коллеге скачать ключи для активации на домашнем компьютере пакета программ Microsoft. Вместе с ключами на служебный компьютер попал и вирус.

Поскольку объем исходящего трафика был ничтожно мал и длился на протяжении двух-трех недель, какие-либо серьезные данные с компьютера предприятия не передавались, уверен Котов.

По закону за эти действия любому сотруднику госпредприятия или промышленного объекта может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что депутат Пермской городской думы Илья Лисняк подал два заявления в Следственный комитет РФ на имя председателя Александра Бастрыкина. Причем, одним из фигурантов в обоих случаях значится лидер ЛДПР Владимир Жириновский.