Инспекторы ДПС спасли девушку после укуса гадюки в Прикамье

Пермь, 8 июня. В Прикамье сотрудники ДПС оказались в нужное время, в нужном месте и, по сути, спасли жизнь девушки, которую укусила гадюка. Дарья Устинова и ее мама Татьяна Аркадьевна поблагодарили лейтенантов полиции.

Инцидент произошел 16 мая в поселке Ергач. Мама двоих детей, Дарья, перекладывала вещи в надворной постройке. Неожиданно она почувствовала острую боль в руке. Одернув ее, женщина увидела укус, а сверху на полке гадюку.

«Оказать квалифицированную медицинскую помощь могли только в Кунгуре. Это около 30 километров пути. Мама, Татьяна Аркадьевна, усадила дочку в машину. Уже к этому времени рука стала опухать, синеть, женщине становилось все хуже. Матери приходилось не только управлять автомобилем, но и поддерживать дочь, которая слабела с каждой секундой», — пояснили ФАН в ГУ МВД по Пермскому краю.

Когда они выехали на узкую трассу, соединяющую Ергач и Кунгур, машина попала в пробку. Поток двигался очень медленно. И в этот момент Татьяна Аркадьевна увидела наряд ДПС и попросила у полицейских помощи.

«Времени на раздумье у нас не было. Состояние пострадавшей девушки ухудшалось буквально на глазах. Включили сигнальные устройства, ехали быстро и доставили пострадавшую до приемного отделения городской больницы Кунгура», — рассказал пресс-службе регионального МВД инспектор ДПС Антон Гедровец.

Там женщине срочно оказали медпомощь. Сейчас ее состояние удовлетворительное, она идет на поправку.

Семья Устиновой написала руководству межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» письмо со словами признательности в адрес сотрудников ДПС лейтенантов полиции Дмитрия Печерских и Антона Гедровца.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермским полицейским, которые находились на отдыхе, пришлось изображать туристов, чтобы задержать вооруженных убийц.