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08 июня 16:53
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новостей
16:52
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:51
Происшествия
ФАН публикует видео с места обрушения балкона на юге Москвы
16:50
Общество
Когда вернут индексацию работающим пенсионерам. Мнение Геннадия Онищенко
16:50
Общество
Счетная палата: Самарский оперный театр тратил миллионы не туда
16:49
Общество
Премьера концерта «Ромео и Джульетта. Истории любви» состоится в Царском Селе
16:49
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:49
Армия
В Минобороны РФ назвали место проведения совместных учений с Белоруссией и Сербией
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
Все новости

Инспекторы ДПС спасли девушку после укуса гадюки в Прикамье

Общество
Инспекторы ДПС спасли девушку после укуса гадюки в Прикамье
59.мвд.рф  /  ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермь, 8 июня. В Прикамье сотрудники ДПС оказались в нужное время, в нужном месте и, по сути, спасли жизнь девушки, которую укусила гадюка. Дарья Устинова и ее мама Татьяна Аркадьевна поблагодарили лейтенантов полиции.

Инцидент произошел 16 мая в поселке Ергач. Мама двоих детей, Дарья, перекладывала вещи в надворной постройке. Неожиданно она почувствовала острую боль в руке. Одернув ее, женщина увидела укус, а сверху на полке гадюку.

«Оказать квалифицированную медицинскую помощь могли только в Кунгуре. Это около 30 километров пути. Мама, Татьяна Аркадьевна, усадила дочку в машину. Уже к этому времени рука стала опухать, синеть, женщине становилось все хуже. Матери приходилось не только управлять автомобилем, но и поддерживать дочь, которая слабела с каждой секундой», — пояснили ФАН в ГУ МВД по Пермскому краю.

Когда они выехали на узкую трассу, соединяющую Ергач и Кунгур, машина попала в пробку. Поток двигался очень медленно. И в этот момент Татьяна Аркадьевна увидела наряд ДПС и попросила у полицейских помощи.

«Времени на раздумье у нас не было. Состояние пострадавшей девушки ухудшалось буквально на глазах. Включили сигнальные устройства, ехали быстро и доставили пострадавшую до приемного отделения городской больницы Кунгура», — рассказал пресс-службе регионального МВД инспектор ДПС Антон Гедровец.

Там женщине срочно оказали медпомощь. Сейчас ее состояние удовлетворительное, она идет на поправку.

Семья Устиновой написала руководству межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» письмо со словами признательности в адрес сотрудников ДПС лейтенантов полиции Дмитрия Печерских и Антона Гедровца.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермским полицейским, которые находились на отдыхе, пришлось изображать туристов, чтобы задержать вооруженных убийц. 

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