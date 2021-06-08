«Почту России» оштрафовали за невыполнение антиковидных мер в Прикамье

Пермь, 8 июня. АО «Почта России» в Прикамье заплатит штраф за невыполнение противоэпидемических мероприятий. Управлением регионального Роспотребнадзора было установлено, что в одном из помещений отделения нарушается Федеральный закон «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 11, ч. 1 ст. 29).

«Управлением был составлен протокол, материалы направлены в суд. Постановлением Мотовилихинского районного суда Перми от 26.02.2021 года АО «Почта России» привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 100 тыс. рублей», — рассказали ФАН в Роспотребнадзоре Прикамья.

В ведомстве пояснили, что «Почта России» не согласилась с выводами районного суда и пыталась оспорить решение. Однако 18 мая Пермский краевой суд оставил постановление без изменения, а жалобу АО «Почта России» – без удовлетворения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Осинском районе Прикамья критически осложнилась ситуация с подачей воды. Администрация ввела почасовой график подачи. Жители просят ввести режим ЧС.