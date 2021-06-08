Пермяки стали победителями Кубка мира по танцам на колясках в Генуя

Пермь, 8 июня. Юлия и Игорь Давыдовы стали победителями Кубка мира по танцам на колясках, который прошел в итальянском Генуя. На двоих у молодых пермяков — три золота и одно серебро.

Игорь выиграл в общей программе и во фристайле в соревнованиях мужчин. Пара поднялась на высшую ступень пьедестала почета во фристайле и стала второй в латиноамериканской программе.

Юлия и Игорь Давыдовы занимаются в ансамбле танца на колясках «Гротеск» в Перми. Ранее спортсмены уже становились чемпионами мира.

Юля при этом участвует в конкурсах красоты. В 2018 году она победила в «Приволжской диве», а уже в 2021-м вышла в финал международного конкурса «Невская краса».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что футболисты сборной Финляндии прибыли в Санкт-Петербург, где проведут два матча группового этапа чемпионата Европы. Спортсмены прибыли в Россию на специальном поезде «Аллегро».