Египтянин в Пермском крае стал гражданином РФ

Пермь, 8 июня. В Чусовом Прикамья уроженцу Египта вручили паспорт РФ. Запечатлеть памятный момент уже гражданин России смог в специальной Инстарамке.

В региональном МВД ФАН рассказали, что мужчина познакомился со своей супругой в Египте в 2006 году. Затем они официально оформили свои отношения. Позже у молодой пары родились сын и дочь.

«Семья проживала в Каире. Но три года назад супруги решили переехать в Россию, чтобы дети могли узнать о культуре своей второй родины. Взрослые выбрали для проживания город Чусовой и, как сами говорят, ни разу об этом не пожалели. Их дети успешно учатся в школе, дружат с местными ребятами», — пояснили в полиции.

У мужчины была мечта получить российский паспорт и стать полноправным гражданином РФ. Вместе с паспортом полицейские подарили гражданину Конституцию Российской Федерации.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что железнодорожное управление Египта планомерно интегрирует новые российские вагоны в транспортную систему страны. Обновленный состав №80 приступил к выполнению рейса между Каиром и Асуаном 26 мая.