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08 июня 10:48
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новостей
10:44
Происшествия
Расследование дела против экс-гендиректора РВК Повалко завершено
10:43
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
10:22
Политика
Рябков оценил влияние санкционного прессинга на «Северный поток — 2»
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Египтянин в Пермском крае стал гражданином РФ

  /   Обновлено: 08 июня 2021 10:09
Общество
Египтянин в Пермском крае стал гражданином РФ
59.мвд.рф  /  ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермь, 8 июня. В Чусовом Прикамья уроженцу Египта вручили паспорт РФ. Запечатлеть памятный момент уже гражданин России смог в специальной Инстарамке.

В региональном МВД ФАН рассказали, что мужчина познакомился со своей супругой в Египте в 2006 году. Затем они официально оформили свои отношения. Позже у молодой пары родились сын и дочь.

«Семья проживала в Каире. Но три года назад супруги решили переехать в Россию, чтобы дети могли узнать о культуре своей второй родины. Взрослые выбрали для проживания город Чусовой и, как сами говорят, ни разу об этом не пожалели. Их дети  успешно учатся в школе, дружат с местными ребятами», — пояснили в полиции.

У мужчины была мечта получить российский паспорт и стать полноправным гражданином РФ. Вместе с паспортом полицейские подарили гражданину Конституцию Российской Федерации.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что железнодорожное управление Египта планомерно интегрирует новые российские вагоны в транспортную систему страны. Обновленный состав №80 приступил к выполнению рейса между Каиром и Асуаном 26 мая.

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Все новости / Общество / Египтянин в Пермском крае стал гражданином РФ
дети египет пермский край полиция гражданство рф
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