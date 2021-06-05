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новостей
11:14
Армия
Бойцы ВСУ оборудуют позиции у населенного пункта Катериновка в Донбассе
11:13
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:11
Экономика
Возобновлен выпуск машин «АвтоВАЗа» на сборочных линиях B0 и Granta
11:11
Общество
РЖД на базе стартапа с Японией создаст центры превентивной медицины в РФ
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
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Новый мост через Каму могут построить в Пермском крае

  /   Обновлено: 05 июня 2021 10:18
Общество
Новый мост через Каму могут построить в Пермском крае
vk.com  /  Пермь Первая

Пермь, 5 июня. АО «ДСК «Автобан» готово участвовать в проектировании и строительстве третьего моста через Каму в Пермском крае. Министр транспорта региона Андрей Алякринский обсудил этот вопрос с коммерческим директором компании Александром Карповым на площадке Петербургского международного экономического форума

В мае губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уже обсудил вопрос строительства моста через Каму с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Костюком. Тогда проект получил одобрение Минтранса России, в том числе в части помощи федеральным финансированием.

Начать проектирование планируется уже в 2021 году. Ориентировочная стоимость строительства может составить порядка 43 млрд рублей.

Также Алякринский и Карпов обсудили проект автомобильной дороги «Северный обход Перми», который проходит госэкспертизу. Предварительно он разделен на три этапа и должен соединить федеральную трассу М-7 «Волга» и региональную Пермь — Березники.

«Реализация проекта разгрузит Красавинский мост, а также Западный, Южный и Восточный обходы города от транзитного транспорта. В перспективе Северный обход протяженностью 56 км станет частью так называемого Северного широтного коридора, являющегося частью федерального маршрута Северо-Запад — Сибирь», — рассказали ФАН в администрации губернатора Пермского края.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Дмитрий Махонин и руководитель холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех Игорь Насенков обсудили дальнейшие перспективы развития производства ПАО «Мотовилихинские заводы». 

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