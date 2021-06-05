Новый мост через Каму могут построить в Пермском крае

Пермь, 5 июня. АО «ДСК «Автобан» готово участвовать в проектировании и строительстве третьего моста через Каму в Пермском крае. Министр транспорта региона Андрей Алякринский обсудил этот вопрос с коммерческим директором компании Александром Карповым на площадке Петербургского международного экономического форума

В мае губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уже обсудил вопрос строительства моста через Каму с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Костюком. Тогда проект получил одобрение Минтранса России, в том числе в части помощи федеральным финансированием.

Начать проектирование планируется уже в 2021 году. Ориентировочная стоимость строительства может составить порядка 43 млрд рублей.

Также Алякринский и Карпов обсудили проект автомобильной дороги «Северный обход Перми», который проходит госэкспертизу. Предварительно он разделен на три этапа и должен соединить федеральную трассу М-7 «Волга» и региональную Пермь — Березники.

«Реализация проекта разгрузит Красавинский мост, а также Западный, Южный и Восточный обходы города от транзитного транспорта. В перспективе Северный обход протяженностью 56 км станет частью так называемого Северного широтного коридора, являющегося частью федерального маршрута Северо-Запад — Сибирь», — рассказали ФАН в администрации губернатора Пермского края.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Дмитрий Махонин и руководитель холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех Игорь Насенков обсудили дальнейшие перспективы развития производства ПАО «Мотовилихинские заводы».