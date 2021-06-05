Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать

Пермь, 5 июня. Сотрудники Следственного комитета России по Прикамью заканчивают сбор доказательств по делу об убийстве женщины. 35-летнему пермяку уже предъявлено обвинение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

В региональном СКР рассказали ФАН, что 28 мая молодой человек поссорился со своей мамой в квартире в Серебрянском проезде. Он нанес ей множественные удары по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась на месте. 31 мая тело матери было обнаружено младшим сыном.

Сейчас обвиняемый находится в ИВС. Следователи проводят необходимые действия, направленные на закрепление обвинения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Следственный комитет Прикамья возбудил уголовное дело по факту убийства на центральном рынке Перми. Ранее судимый 48-летний мужчина на глазах очевидцев зарезал человека.