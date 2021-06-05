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09:42
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:42
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:42
Спорт
Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ по футболу
09:40
Происшествия
В МЧС сообщили подробности взрыва в квартире на востоке Петербурга
09:39
Армия
Леонков одной фразой высмеял британцев за покупку дефектных танков за 5 млрд долларов
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
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В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
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Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить

  /   Обновлено: 05 июня 2021 09:21
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
pixabay.com  /  PD

Пермь, 5 мая. В столице Прикамья закончено расследование уголовного дела в отношении 23-летней девушки. Ее обвиняют в «оставлении в опасности» маленького ребенка (ст. 125 УК РФ).

Как рассказали ФАН в ГУ МВД России по Пермскому краю, 31 января мать оставила новорожденного ребенка, родившегося несколько дней назад, в легкой одежде на бетонном полу первого этажа подъезда многоквартирного дома.

«С места совершения преступления она скрылась. При этом понимала, что поставила своего новорожденного в опасное для жизни и здоровья состояние», — пояснили в региональном МВД.

Младенца обнаружила жительница дома. Она вызвала полицию и медиков. Бригада скорой установила, что состояние малыша удовлетворительно, повреждений нет. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми мужчина, который бросился спасать тонущую девушку, сам в итоге не смог выбраться из воды. Друзья спасенной испугались и убежали.

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дети суд пермь уголовное дело новорожденный
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