Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить

Пермь, 5 мая. В столице Прикамья закончено расследование уголовного дела в отношении 23-летней девушки. Ее обвиняют в «оставлении в опасности» маленького ребенка (ст. 125 УК РФ).

Как рассказали ФАН в ГУ МВД России по Пермскому краю, 31 января мать оставила новорожденного ребенка, родившегося несколько дней назад, в легкой одежде на бетонном полу первого этажа подъезда многоквартирного дома.

«С места совершения преступления она скрылась. При этом понимала, что поставила своего новорожденного в опасное для жизни и здоровья состояние», — пояснили в региональном МВД.

Младенца обнаружила жительница дома. Она вызвала полицию и медиков. Бригада скорой установила, что состояние малыша удовлетворительно, повреждений нет. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми мужчина, который бросился спасать тонущую девушку, сам в итоге не смог выбраться из воды. Друзья спасенной испугались и убежали.