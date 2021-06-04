Работникам предприятия в Перми выплатили 3,5 млн руб. после вмешательства прокуратуры

АО «Пермский свинокомплекс» погасил долги по заработной плате на сумму более 3,5 млн рублей. Это стало возможным после вмешательства прокуратуры Краснокамска, которая провела проверку исполнения трудового законодательства.

«На предприятии за апрель 2021 года перед 177 работниками образовалась задолженность по оплате труда в сумме более 3,5 млн рублей. При этом проценты за несвоевременную оплату труда работникам предприятия не были выплачены», — рассказали ФАН в прокуратуре.

В итоге прокурор внес представление гендиректору предприятия. После чего задолженность по зарплате была быстро погашена в полном объеме.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Птицефабрика Пермская не смогла оспорить в Арбитражном суде наложенные на нее штрафы за лекарство в курином мясе. Компания требовала признать незаконным постановление Россельхознадзора.