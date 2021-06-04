Пермские газовики насчитали жителям поселка почти 3 млн рублей за подключение дома

Пермь, 4 июня. Жители частного сектора микрорайона Кировский в столице Прикамья долгие годы не могут провести в свои домовладения газ. При этом газовики с удовольствием готовы обеспечить местных «голубым топливом»». Стоимость самих труб и работу по их укладке они оценили почти в 3 млн рублей.

Год назад пенсионерка Людмилы Пермяковой подала в газораспределительную организацию пакет документов. В ответ получила расчет.

«За 107 метров проведения трубы, которая будет являться собственностью Газпрома, я должна заплатить 2 млн 660 тыс. рублей. У меня вот дом и земля больше миллиона, наверное, не стоит, а подведение газа — почти три миллиона», — рассказала Пермякова телеканалу «Рифей».

В смету, кроме цены самих труб и работы по укладке, включен взлом асфальта, необходимый перед рытьем траншеи, и, соответственно, заливка нового. Там же – благоустройство участка. Жители говорят, что это здорово, но в этой части поселка асфальта в помине нет.

«Вдоль речки, вдоль заборов воздушку можно спокойно сделать. Можно ввернуть винтовые сваи, эти технологии давно разработаны у нас в стране. И на них положить трубы, и пожалуйста, хоть через речку, хоть вдоль, они никому здесь не помешают», — рассказал каналу местный житель Юрий Бородин.

Ранее в России стартовала программа ускоренной газификации, согласно которой люди, у которых центральный трубопровод находится ближе 200 м. от участка, а потребление газа не превышает семи кубометров в час, имеют право на бесплатное проведение газа до границ своей земли.

Пермский край стал одним из 15 пилотных регионов РФ по обеспечению готовности к внедрению новой модели газификации. Сейчас в Прикамье из 45 муниципальных образований газифицировано около 63%.