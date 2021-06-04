Пермские газовики насчитали жителям поселка почти 3 млн рублей за подключение дома

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 13:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:58
Политика
Дмитрий Песков рассказал, что мешает развитию России
13:57
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:57
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:56
Ливия
Визит премьера Испании и продление оружейного эмбарго — что произошло в Ливии 3 июня
13:55
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:55
Экономика
Экономист Колташов оценил перспективы отказа России от доллара
13:54
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
Все новости
04 июня 13:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:58
Политика
Дмитрий Песков рассказал, что мешает развитию России
13:57
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:57
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:56
Ливия
Визит премьера Испании и продление оружейного эмбарго — что произошло в Ливии 3 июня
13:55
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:55
Экономика
Экономист Колташов оценил перспективы отказа России от доллара
13:54
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
Все новости

Пермские газовики насчитали жителям поселка почти 3 млн рублей за подключение дома

Общество
Пермские газовики насчитали жителям поселка почти 3 млн рублей за подключение дома
pixabay.com  / 

Пермь, 4 июня. Жители частного сектора микрорайона Кировский в столице Прикамья долгие годы не могут провести в свои домовладения газ. При этом газовики с удовольствием готовы обеспечить местных «голубым топливом»». Стоимость самих труб и работу по их укладке они оценили почти в 3 млн рублей.

Год назад пенсионерка Людмилы Пермяковой подала в газораспределительную организацию пакет документов. В ответ получила расчет.

«За 107 метров проведения трубы, которая будет являться собственностью Газпрома, я должна заплатить 2 млн 660 тыс. рублей. У меня вот дом и земля больше миллиона, наверное, не стоит, а подведение газа — почти три миллиона», — рассказала Пермякова телеканалу «Рифей».

В смету, кроме цены самих труб и работы по укладке, включен взлом асфальта, необходимый перед рытьем траншеи, и, соответственно, заливка нового. Там же – благоустройство участка. Жители говорят, что это здорово, но в этой части поселка асфальта в помине нет.

«Вдоль речки, вдоль заборов воздушку можно спокойно сделать. Можно ввернуть винтовые сваи, эти технологии давно разработаны у нас в стране. И на них положить трубы, и пожалуйста, хоть через речку, хоть вдоль, они никому здесь не помешают», — рассказал каналу местный житель Юрий Бородин. 

Ранее в России стартовала программа ускоренной газификации, согласно которой люди, у которых центральный трубопровод находится ближе 200 м. от участка, а потребление газа не превышает семи кубометров в час, имеют право на бесплатное проведение газа до границ своей земли.

Пермский край стал одним из 15 пилотных регионов РФ по обеспечению готовности к внедрению новой модели газификации. Сейчас в Прикамье из 45 муниципальных образований газифицировано около 63%.

 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пермские газовики насчитали жителям поселка почти 3 млн рублей за подключение дома
пермь поселок газификация подключение к газу
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 52636 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 45976 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 34600 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 32033 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Экономика 30385 4 июня 2021
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Рейтинг@Mail.ru