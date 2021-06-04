Пермское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за нарушение закона о рекламе

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 12:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:26
Политика
Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:25
Общество
Предсказатель Сатья Баба предсказал «апокалиптичный» сценарий для Земли
12:25
Общество
Ушел из жизни первый президент компании "АвтоВАЗ" Владимир Каданников
12:24
Общество
Российскую вакцину «Спутник V» одобрят в ВОЗ в течение ближайших месяцев
12:24
Политика
Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена может подняться вопрос Украины
12:23
Общество
Соглашение о сотрудничестве между Петербургом и Приамурьем впервые подписали на ПМЭФ
12:21
Политика
Кремль: конкретики по встрече Путина и Зеленского нет
12:21
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:21
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:21
Общество
МГУ и «Яндекс» объединились для модернизации сферы образования в России
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
12:16
Политика
Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии
12:15
Экономика
Минск ответил на претензии ЕС к БелАЭС
12:12
Политика
Граждан Латвии предостерегли от поездок в Белоруссию
Все новости
04 июня 12:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:26
Политика
Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:25
Общество
Предсказатель Сатья Баба предсказал «апокалиптичный» сценарий для Земли
12:25
Общество
Ушел из жизни первый президент компании "АвтоВАЗ" Владимир Каданников
12:24
Общество
Российскую вакцину «Спутник V» одобрят в ВОЗ в течение ближайших месяцев
12:24
Политика
Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена может подняться вопрос Украины
12:23
Общество
Соглашение о сотрудничестве между Петербургом и Приамурьем впервые подписали на ПМЭФ
12:21
Политика
Кремль: конкретики по встрече Путина и Зеленского нет
12:21
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:21
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:21
Общество
МГУ и «Яндекс» объединились для модернизации сферы образования в России
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
12:16
Политика
Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии
12:15
Экономика
Минск ответил на претензии ЕС к БелАЭС
12:12
Политика
Граждан Латвии предостерегли от поездок в Белоруссию
Все новости

Пермское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за нарушение закона о рекламе

Общество
Пермское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за нарушение закона о рекламе
vologda.fas.gov.ru  /  Пресс-служба УФАС России по Вологодской области

Пермь, 4 мая. АО «Банк Русский Стандарт» нарушал закон о рекламе в Прикамье. В итоге региональное УФАС признало финансовое учреждение виновным и назначило штраф.

Как рассказали ФАН в антимонопольном ведомстве, к ним поступила жалоба от жителя региона на телефонный рекламный звонок от банка «Русский стандарт», на получение которого заявитель не давал предварительного согласия. 

«Банк «Русский стандарт» предлагал улучшенные условия кредитования в данном финансовом учреждении, пытался привлечь к себе внимание. Закон запрещает распространять рекламу, в том числе посредством телефонной связи, при отсутствии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы», — пояснили в пермском УФАС.

Банк подтвердил информационную рассылку клиентам, таким образом выразил согласие с претензией. В «Русском стандарте» пояснили, что номера телефонов абонентов набирались вручную, и сотрудник банка случайно ошибся в одной цифре, что привело к нежелательному звонку по номеру заявителя.

В действиях банка выявлены нарушения ч. 1 ст. 18  Закона рекламе. Возбуждено административное производство, в результате которого банку было назначен штраф в размере 101 тыс. рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Центральный банк России подал заявление в Арбитражный суд Прикамья о признании банкротом Проинвестбанка. Ранее, 23 апреля, ЦБ уже отозвал лицензию у финансового учреждения.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пермское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за нарушение закона о рекламе
пермь штраф уфас законы русский стандарт
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 52230 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 41803 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 33359 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Экономика 30019 4 июня 2021
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Шоу-бизнес 29661 2 июня 2021
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Рейтинг@Mail.ru