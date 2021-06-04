Пермское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за нарушение закона о рекламе

Пермь, 4 мая. АО «Банк Русский Стандарт» нарушал закон о рекламе в Прикамье. В итоге региональное УФАС признало финансовое учреждение виновным и назначило штраф.

Как рассказали ФАН в антимонопольном ведомстве, к ним поступила жалоба от жителя региона на телефонный рекламный звонок от банка «Русский стандарт», на получение которого заявитель не давал предварительного согласия.

«Банк «Русский стандарт» предлагал улучшенные условия кредитования в данном финансовом учреждении, пытался привлечь к себе внимание. Закон запрещает распространять рекламу, в том числе посредством телефонной связи, при отсутствии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы», — пояснили в пермском УФАС.

Банк подтвердил информационную рассылку клиентам, таким образом выразил согласие с претензией. В «Русском стандарте» пояснили, что номера телефонов абонентов набирались вручную, и сотрудник банка случайно ошибся в одной цифре, что привело к нежелательному звонку по номеру заявителя.

В действиях банка выявлены нарушения ч. 1 ст. 18 Закона рекламе. Возбуждено административное производство, в результате которого банку было назначен штраф в размере 101 тыс. рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Центральный банк России подал заявление в Арбитражный суд Прикамья о признании банкротом Проинвестбанка. Ранее, 23 апреля, ЦБ уже отозвал лицензию у финансового учреждения.