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03 июня 10:35
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новостей
10:34
Происшествия
Многотонное сооружение «Панцирь» пропало из военной части в Ленобласти
10:34
Происшествия
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
10:33
Происшествия
Расселенный дом полыхает в центре Москвы
10:32
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 3 июня, праздники, факты, люди
10:32
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:32
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:31
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:31
Экономика
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
10:31
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
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Ушел из жизни экс-замминистра природных ресурсов и экологии РФ Семен Леви

Общество
Ушел из жизни экс-замминистра природных ресурсов и экологии РФ Семен Леви
wikipedia.org  /  Семен Романович Леви

Пермь, 3 июня. На 65-ом году жизни скончался заслуженный строитель РФ, политик, экс-замминистра природных ресурсов и экологии России Семен Романович Леви.

Он родился в Перми в 1956 году. В 1980 году закончил политехнический институт по специальности инженер-строитель.

В 2006 году Семен Леви избрался депутатом Заксобрания Пермского края первого созыва. С 2007 года занимал должность заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов России.

Затем до 2016 годы Семен Леви был заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ. Последние годы он трудился в федеральной структуре «Ростеха».

Семен Романович награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, званиями «Почетный строитель России» и «Заслуженный строитель РФ».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 2 июня в столице Прикамья простились с заслуженным врачом России, бывшим главным врачом краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД Петром Михайловичем Лузиным. Он умер 30 мая на 91 году жизни.

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пермь строительство заслуженный работник рф министерство природных ресурсов
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