Ушел из жизни экс-замминистра природных ресурсов и экологии РФ Семен Леви

Пермь, 3 июня. На 65-ом году жизни скончался заслуженный строитель РФ, политик, экс-замминистра природных ресурсов и экологии России Семен Романович Леви.

Он родился в Перми в 1956 году. В 1980 году закончил политехнический институт по специальности инженер-строитель.

В 2006 году Семен Леви избрался депутатом Заксобрания Пермского края первого созыва. С 2007 года занимал должность заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов России.

Затем до 2016 годы Семен Леви был заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ. Последние годы он трудился в федеральной структуре «Ростеха».

Семен Романович награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, званиями «Почетный строитель России» и «Заслуженный строитель РФ».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 2 июня в столице Прикамья простились с заслуженным врачом России, бывшим главным врачом краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД Петром Михайловичем Лузиным. Он умер 30 мая на 91 году жизни.