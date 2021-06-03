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03 июня 10:35
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новостей
10:34
Происшествия
Многотонное сооружение «Панцирь» пропало из военной части в Ленобласти
10:34
Происшествия
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
10:33
Происшествия
Расселенный дом полыхает в центре Москвы
10:32
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 3 июня, праздники, факты, люди
10:32
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:32
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:31
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:31
Экономика
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
10:31
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
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Туристка из Прикамья пропала на сплаве под Екатеринбургом — волонтеры просят о помощи

  /   Обновлено: 03 июня 2021 09:41
Происшествия
Туристка из Прикамья пропала на сплаве под Екатеринбургом — волонтеры просят о помощи
vk.com  /  Анастасия Пыхтеева

Пермь, 3 июня. Туристка из Прикамья отправилась на сплав в Свердловскую область 29 мая. Домой она должна была вернуться 31 мая.

Знакомые Анастасии Пыхтеевой рассказывали журналистам, что она уехала в город Михайловск. А также, что опасных мест на маршруте, который выбрала девушка, нет. Она собиралась сплавляться самостоятельно, без группы.

Настя оставила свой автомобиль недалеко от плотины. Машина, которая долго стояла у пруда, привлекла внимание местных жителей, которые сообщили в полицию.

У Анастасии дома остались дети. Сейчас они с бабушкой.

«Просьба сообщить, если кто-то знал о ее поездке и маршруте (что она хотела там посмотреть). Информация очень поможет в ее поисках. Телефон полиции г. Михайловска 8–992–013–69–91 Евгений Павлович, Пермь 02, телефон мамы Анастасии 8–9197080068 Татьяна Владимировна (просьба звонить, только если есть информация, которая поможет в поисках). Телефон волонтера 8–922–366–55–09», — говорится в сообщении родных на личной странице Насти в соцсети.

На поиски исчезнувшей туристки выдвинулись волонтеры из Екатеринбурга и Перми. В поисках задействованы опытные охотники и водолазы.

«Мы ждем отклика подготовленных людей, у которых есть лодки и квадрокоптеры. Нужны пешие люди. Мы готовы провести на поисках несколько дней, если потребуется.», — рассказала ФАН координатор отряда «PermPoisk» Ксения Макарова.

Ситуация находится на контроле министерства территориальной безопасности Пермского края.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья мужчина, который бросился спасть тонущую девушку, сам в итоге не смог выбраться из воды. Друзья девушки, испугавшись происходящего, разбежались.

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Все новости / Происшествия / Туристка из Прикамья пропала на сплаве под Екатеринбургом — волонтеры просят о помощи
екатеринбург пермь туризм волонтеры поиски сплав по реке
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