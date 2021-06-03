Туристка из Прикамья пропала на сплаве под Екатеринбургом — волонтеры просят о помощи

Пермь, 3 июня. Туристка из Прикамья отправилась на сплав в Свердловскую область 29 мая. Домой она должна была вернуться 31 мая.

Знакомые Анастасии Пыхтеевой рассказывали журналистам, что она уехала в город Михайловск. А также, что опасных мест на маршруте, который выбрала девушка, нет. Она собиралась сплавляться самостоятельно, без группы.

Настя оставила свой автомобиль недалеко от плотины. Машина, которая долго стояла у пруда, привлекла внимание местных жителей, которые сообщили в полицию.

У Анастасии дома остались дети. Сейчас они с бабушкой.

«Просьба сообщить, если кто-то знал о ее поездке и маршруте (что она хотела там посмотреть). Информация очень поможет в ее поисках. Телефон полиции г. Михайловска 8–992–013–69–91 Евгений Павлович, Пермь 02, телефон мамы Анастасии 8–9197080068 Татьяна Владимировна (просьба звонить, только если есть информация, которая поможет в поисках). Телефон волонтера 8–922–366–55–09», — говорится в сообщении родных на личной странице Насти в соцсети.

На поиски исчезнувшей туристки выдвинулись волонтеры из Екатеринбурга и Перми. В поисках задействованы опытные охотники и водолазы.

«Мы ждем отклика подготовленных людей, у которых есть лодки и квадрокоптеры. Нужны пешие люди. Мы готовы провести на поисках несколько дней, если потребуется.», — рассказала ФАН координатор отряда «PermPoisk» Ксения Макарова.

Ситуация находится на контроле министерства территориальной безопасности Пермского края.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья мужчина, который бросился спасть тонущую девушку, сам в итоге не смог выбраться из воды. Друзья девушки, испугавшись происходящего, разбежались.