В Перми создали компьютерную игру на основе рисунков людей с особенностями здоровья

Пермь, 2 июня. В День города и День России, 12 июня, в столице Прикамья появится компьютерная игра «Путешествие по Солнечной системе». Она создается на основе рисунков людей с ограниченными физическими возможностями.

В начале мая более 200 художников в возрасте от 5 до 81 года приняли участие в онлайн-фестивале «Полет без границ» на тему космоса.

«Основное количество участников из Прикамья, но также были художники из Казани и даже из ирландского Дублина. Для них организовали мастер-классы разного уровня сложности по рисованию и моделированию изображений космического неба, млечного пути, планет Солнечной системы и космических объектов. В итоге для виртуальной галереи было отобрано 116 рисунков», — рассказали ФАН в региональном Центре по реализации проектов в сфере культуры.

Именно они и стали основой для визуального наполнения новой компьютерной игры, которую запустят ко Дню города Перми. Найти ее можно в конце следующей недели на сайте Центра.

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