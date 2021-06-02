Путин вручил многодетной семье из Прикамья орден «Родительская слава»

Пермь, 2 июня. Президент России Владимир Путин наградил семью Ирины и Александра Плюсниных из Лысьвы, в которой растут 11 детей, Орденом «Родительская слава». 1 июня в режиме видеоконференцсвязи глава государства пообщался с многодетными из восьми регионов РФ.

«В больших, дружных семьях удивительно ярко проявляется дар светлой, неисчерпаемой родительской любви. Когда каждый без исключения день посвящен детям, их воспитанию, гармоничному развитию. Это огромный, постоянный труд, забота, ответственность. Но в то же время и ни с чем несравнимое счастье. Возможность видеть, как растет и взрослеет человек, вместе с ним радоваться его победам, успехам, достижениям», – отметил Владимир Путин.

Александр Плюснин рассказал президенту, что они с супругой воспитывают семерых мальчиков и четырех девочек в возрасте от 7 до 25 лет. Все увлечены музыкой, физкультурой и творчеством.

Владимир (старший сын) осваивает специальность «Промышленное гражданское строительство» в пермском политехе. В 13 лет он пошел в музыкальную школу, сегодня пишет музыку. Стал лауреатом международного конкурса для молодых композиторов.

«Мы благодарны вам за добрые слова и пожелания, которые сегодня прозвучали в адрес всех многодетных семей, и, конечно, за эту награду. Мы благодарны всем людям, которые в этом принимали участие», – сказал Александр Плюснин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в День России, 12 июня, в Прикамье пройдет более 500 различных мероприятий. Пермский край присоединится ко всем всероссийским акциям и флешмобам.