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02 июня 10:14
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новостей
10:13
Общество
Опубликованы фотографии с кофе-брейка для журналистов на ПМЭФ
10:12
Экономика
Несетевые аптеки смогут продавать некоторые лекарства дистанционно
10:11
Общество
Сферу киберспорта и гейминга в РФ предложили регулировать на законодательном уровне
10:10
Спорт
Объявлен окончательный состав сборной России по футболу на Евро-2020
10:10
Происшествия
Житель Петербурга изнасиловал и ограбил дома студента из Германии
10:08
Общество
Власти Москвы сообщили о запуске проекта «Мобильный инспектор» еще в восьми округах
10:08
Происшествия
Судья Мартынова призналась в посредничестве при передаче взятки
10:07
Политика
В МИД России анонсировали ряд некомфортных сигналов для США
10:07
Общество
Гендиректор турагентства посоветовал россиянам самые дешевые направления для отдыха
10:06
Политика
В МИД России сообщили, что формат встречи Путина и Байдена еще не согласован
10:06
Армия
Молодые летчики армейской авиации ВВО совершили первые вылеты
10:05
Общество
Популярный напиток оказался эффективен против болезней мозга и сердца
10:04
Происшествия
Стало известно время начала заседания по делу Пивоварова
10:03
Происшествия
В Химках сбивший ребенка автомобилист скрылся с места ДТП
10:03
Общество
Почти 70 тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три недели
10:01
Политика
Депутат Рады рассказал, как отказ от торговли с РФ обернулся катастрофой для Украины
10:00
Шоу-бизнес
Мечтавшая о знакомстве с Водяновой Бузова «атаковала» модель
10:00
Интервью
Последнее интервью с Александром Майкапаром: Я завершу дела — и мне не будет страшно
09:59
Политика
В МИД России сообщили о возможном совместном документе Путина и Байдена
09:58
Общество
Про «черную плесень», новые штаммы COVID-19 и выбор вакцины расскажет инфекционист Яковлев
Все новости

Путин вручил многодетной семье из Прикамья орден «Родительская слава»

Общество
Путин вручил многодетной семье из Прикамья орден «Родительская слава»
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 2 июня. Президент России Владимир Путин наградил семью Ирины и Александра Плюсниных из Лысьвы, в которой растут 11 детей, Орденом «Родительская слава». 1 июня в режиме видеоконференцсвязи глава государства пообщался с многодетными из восьми регионов РФ.

«В больших, дружных семьях удивительно ярко проявляется дар светлой, неисчерпаемой родительской любви. Когда каждый без исключения день посвящен детям, их воспитанию, гармоничному развитию. Это огромный, постоянный труд, забота, ответственность. Но в то же время и ни с чем несравнимое счастье. Возможность видеть, как растет и взрослеет человек, вместе с ним радоваться его победам, успехам, достижениям», – отметил Владимир Путин.

Александр Плюснин рассказал президенту, что они с супругой воспитывают семерых мальчиков и четырех девочек в возрасте от 7 до 25 лет. Все увлечены музыкой, физкультурой и творчеством.

Владимир (старший сын) осваивает специальность «Промышленное гражданское строительство» в пермском политехе. В 13 лет он пошел в музыкальную школу, сегодня пишет музыку. Стал лауреатом международного конкурса для молодых композиторов.

 «Мы благодарны вам за добрые слова и пожелания, которые сегодня прозвучали в адрес всех многодетных семей, и, конечно, за эту награду. Мы благодарны всем людям, которые в этом принимали участие», – сказал Александр Плюснин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в День России, 12 июня, в Прикамье пройдет более 500 различных мероприятий. Пермский край присоединится ко всем  всероссийским акциям и флешмобам.

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Все новости / Общество / Путин вручил многодетной семье из Прикамья орден «Родительская слава»
путин пермский край родители орден многодетные семьи
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