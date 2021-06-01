В День России в Прикамье запланировано более 500 мероприятий

Пермь, 1 июня. Несмотря на то, что в Прикамье по-прежнему действуют ограничительные меры, в День России, 12 июня, в регионе пройдет более 500 различных мероприятий. Пермский край присоединится ко всем всероссийским акциям и флешмобам.

Уже 10 июня стартует акция «Мы с Россией», в рамках которой на улицах городов будут раздавать ленты с триколором. А непосредственно в день праздника состоится флешмоб «Флаги России» — всем жителям предлагается оформить окно своего дома или места работы триколором и опубликовать фото под хэштегом #ОКНАРОССИИ.

«С 12.00 до 20.00 в городах Прикамья состоится культурный марафон «Пермское время», во время которого можно будет посетить показы в социальных кинозалах, выставки в муниципальных музеях. В библиотеках пройдут тематические уроки, а в культурно-деловых центрах — праздничные концерты», — рассказали ФАН в региональном министерстве культуры.

Во дворах состоятся выступления творческих коллективов, вместе с которыми прикамцы смогут исполнить гимн России.

Исторический парк «Россия — моя история» представит программу ко Дню города и Дню России, которая будет включать интерактивные программы, экскурсии, квесты.

Пермская краевая филармония подарит концертную программу в исполнении «Квартета Каравай» и Маргариты Соснер.

В Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт концерт-поздравление «Мы вместе!», поэтический марафон «Русские рифмы». Все желающие смогут посетить фотовыставку «Народный традиционный костюм Пермского края».

Театр-Театр приглашает на спектакли с 12.00 до 21.00. В этот день на сцене представят постановки «Лир», «Таланты и поклонники», «Пир во время чумы».

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

«Отдельная культурная программа подготовлена для жителей столицы Прикамья. В этот день Пермь будет отмечать и свое 298-летие. «Пермская синематека» представит премьеру фильма об известном конструкторе авиадвигателей Павле Соловьеве. Также будут показаны девять документальных картин о Перми, снятых к последнему круглому юбилею города в 2013 году», — рассказала на заседании регионального правительства и.о. министра культуры Прикамья Марина Илюхина.

В Кудымкаре пройдет открытый межмуниципальный фестиваль национальных видов спорта «Миян Парма — Россиялон тор», в Добрянке — стратегическая игра «Войско Александра Невского», посвященная празднованию 800-летия Александра Невского. В Чердыни представят концертную программу «С днем рождения, Россия!», а в Соликамске состоится фестиваль старых и новых традиций «12 месяцев».

В течение всего дня на телеканале ВЕТТА 24 будет идти праздничная нон-стоп трансляция. Как всегда насыщенная интерактивная программа состоится на набережной Камы. А завершится все в 23.00 фейерверком.