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01 июня 15:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:57
ФАН-ТВ
Китай окажет помощь в восстановлении экономики Сирии. События дня
15:54
Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
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В День России в Прикамье запланировано более 500 мероприятий

Общество
В День России в Прикамье запланировано более 500 мероприятий
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 1 июня. Несмотря на то, что в Прикамье по-прежнему действуют ограничительные меры, в День России, 12 июня, в регионе пройдет более 500 различных мероприятий. Пермский край присоединится ко всем  всероссийским акциям и флешмобам.

Уже 10 июня стартует акция «Мы с Россией», в рамках которой на улицах городов будут раздавать ленты с триколором. А непосредственно в день праздника состоится флешмоб «Флаги России» — всем жителям предлагается оформить окно своего дома или места работы триколором и опубликовать фото под хэштегом #ОКНАРОССИИ.

«С 12.00 до 20.00 в городах Прикамья состоится культурный марафон «Пермское время», во время которого можно будет посетить показы в социальных кинозалах, выставки в муниципальных музеях. В библиотеках пройдут тематические уроки, а в культурно-деловых центрах — праздничные концерты», — рассказали ФАН в региональном министерстве культуры.

Во дворах состоятся выступления творческих коллективов, вместе с которыми прикамцы смогут исполнить гимн России.

  • Исторический парк «Россия — моя история» представит программу ко Дню города и Дню России, которая будет включать интерактивные программы, экскурсии, квесты.
  • Пермская краевая филармония подарит концертную программу в исполнении «Квартета Каравай» и Маргариты Соснер.
  • В Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт концерт-поздравление «Мы вместе!», поэтический марафон «Русские рифмы». Все желающие смогут посетить фотовыставку «Народный традиционный костюм Пермского края».
  • Театр-Театр приглашает на спектакли с 12.00 до 21.00. В этот день на сцене представят постановки «Лир», «Таланты и поклонники», «Пир во время чумы».

В День России в Прикамье запланировано более 500 мероприятий
permkrai.ru  / Администрация губернатора Пермского края
В Кудымкаре пройдет открытый межмуниципальный фестиваль национальных видов спорта «Миян Парма — Россиялон тор», в Добрянке — стратегическая игра «Войско Александра Невского», посвященная празднованию 800-летия Александра Невского. В Чердыни представят концертную программу «С днем рождения, Россия!», а в Соликамске состоится фестиваль старых и новых традиций «12 месяцев».

«Отдельная культурная программа подготовлена для жителей столицы Прикамья. В этот день Пермь будет отмечать и свое 298-летие. «Пермская синематека» представит премьеру фильма об известном конструкторе авиадвигателей Павле Соловьеве. Также будут показаны девять документальных картин о Перми, снятых к последнему круглому юбилею города в 2013 году», — рассказала на заседании регионального правительства и.о. министра культуры Прикамья Марина Илюхина.

В течение всего дня на телеканале ВЕТТА 24 будет идти праздничная нон-стоп трансляция. Как всегда насыщенная интерактивная программа состоится на набережной Камы. А завершится все в 23.00 фейерверком.

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Все новости / Общество / В День России в Прикамье запланировано более 500 мероприятий
пермь день города день россии фейерверк праздничные мероприятия
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