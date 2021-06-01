Пермь простится с заслуженным врачом РФ, руководителем центра СПИД Петром Лузиным

Пермь, 1 июня. В среду, 2 июня, в столице Прикамья простятся с заслуженным врачом России, бывшим главным врачом краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД Петром Михайловичем Лузиным. Он умер 30 мая на 91 году жизни.



Петр Лузин родился в поселке Сылва Пермского края. Окончил Свердловский государственный медицинский институт. Более 30 лет он проработал в Пермской областной санэпидемстанции. В 1981 году за достигнутые успехи в работе был награжден орденом «Знак Почета».

«В 1991 году был назначен главным врачом Пермского краевого центра СПИД, который предстояло создавать с нуля. Решал вопросы по кадрам, организации структурных подразделений, оснащению, лекарственному обеспечению, созданию специализированной службы в области. Петр Михайлович добился, чтобы строительство нового здания центра СПИД вошло в федеральную программу. В итоге создал учреждение, которое по сей день считается одним из лучших в РФ. В 1999 году за добросовестный труд был награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ», — рассказали ФАН в пресс-службе регионального минздрава.

В министерстве отмечают, что в годы, когда Лузин руководил ПКЦ СПИД, здесь практически не было текучки кадров среди врачей и среднего медперсонала.



Гражданская панихида и прощание с Петром Михайловичем состоится 2 июня в 11:50 в Перми по адресу ул. Старцева, 61 (большой зал прощания).