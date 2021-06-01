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01 июня 14:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:27
Политика
Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
14:26
Политика
Маас: НАТО готова к диалогу с Россией, но ключ к улучшению отношений находится в Москве
14:25
Спорт
Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч Евро-2020 в Копенгагене
14:22
Происшествия
Признанный в Петербурге виновным во взяточничестве экс-таможенник избежал тюрьмы
14:22
Армия
Шойгу: свыше 500 единиц техники передано в войска ПВО-ПРО за пять лет
14:21
Происшествия
Адвокат Пивоварова рассказал об уголовной ответственности для нежелательных организаций
14:18
Происшествия
Служебная собака покусала кинолога в Петербурге
14:16
Общество
Названы победители премии Glamour Influencers Awards 2021
14:15
Политика
Во Франции выступили против проведения матчей чемпионата Европы в Петербурге
14:14
Политика
Минск и Москва планируют завершить согласование программ по интеграции до конца лета
14:13
Общество
Беглов рассказал о планах по строительству соцобъектов для детей в Петербурге
14:13
Общество
Путин назвал многодетные семьи основой будущего России
14:11
Армия
Шойгу: летчики ВКС РФ получат дополнительную нагрузку в летнем периоде обучения
14:10
Экономика
Центробанк РФ понизил курс доллара на 2 июня
14:09
Шоу-бизнес
Тимати рассказал о достоинствах победительницы «Холостяка» Екатерины Сафаровой
14:09
Общество
Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России
14:08
Армия
Глава МИД ФРГ: поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт в Донбассе
14:07
Армия
Шойгу рассказал о деталях проведения белорусско-российских учений «Запад-2021»
14:06
Происшествия
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Пивоварова
14:05
Экономика
Жители некоторых городов России начали скупать крымскую недвижимость
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Пермь простится с заслуженным врачом РФ, руководителем центра СПИД Петром Лузиным

Общество
Пермь простится с заслуженным врачом РФ, руководителем центра СПИД Петром Лузиным
minzdrav.permkrai.ru  /  Министерство здравоохранения Пермского края

Пермь, 1 июня. В среду, 2 июня, в столице Прикамья простятся с заслуженным врачом России, бывшим главным врачом краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД Петром Михайловичем Лузиным. Он умер 30 мая на 91 году жизни.

Петр Лузин родился в поселке Сылва Пермского края. Окончил Свердловский государственный медицинский институт. Более 30 лет он проработал в Пермской областной санэпидемстанции. В 1981 году за достигнутые успехи в работе был награжден орденом «Знак Почета».

«В 1991 году был назначен главным врачом Пермского краевого центра СПИД, который предстояло создавать с нуля. Решал вопросы по кадрам, организации структурных подразделений, оснащению, лекарственному обеспечению, созданию специализированной службы в области. Петр Михайлович добился, чтобы строительство нового здания центра СПИД вошло в федеральную программу. В итоге создал учреждение, которое по сей день считается одним из лучших в РФ. В 1999 году за добросовестный труд был награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ», — рассказали ФАН в пресс-службе регионального минздрава.

В министерстве отмечают, что в годы, когда Лузин руководил ПКЦ СПИД, здесь практически не было текучки кадров среди врачей и среднего медперсонала.

Гражданская панихида и прощание с Петром Михайловичем состоится 2 июня в 11:50 в Перми по адресу ул. Старцева, 61 (большой зал прощания).

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