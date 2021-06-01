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01 июня 12:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:55
Происшествия
Судебные заседания по делам Соболь назначены на 7 и 8 июня
12:55
Политика
Лукашенко обсуждал с Путиным его встречу с Байденом
12:55
Политика
Песков рассказал о работе Путина над выступлением на ПМЭФ
12:55
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:53
Общество
Прикамье стало лидером среди регионов РФ с наибольшим числом взяток до 10 тыс. рублей
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
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После нападения на учителя в Березниках сменили начальника управления образования

Общество
После нападения на учителя в Березниках сменили начальника управления образования
vk.com  /  Типичный учитель

Пермь, 1 июня. В администрации Березников в Прикамье после ЧП в лицее №1, где ученик одного из классов ударил ножом преподавателя физики, произошла первая кадровая перестановка.

И. о. начальника управления образования местной администрации назначен Александр Моисеев. Он сменил на этом посту Татьяну Халиулину. Ранее Моисеев был директором школы №9 в Соликамске.

В березниковской мэрии журналистам пояснили, что на момент нападения в лицее у управления образования не было постоянного руководителя, который уволился задолго до этого в связи с переездом в другой город. Поэтому смена руководителя не связана в ЧП.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. А школьнику предстоит провести под арестом два месяца.

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уголовное дело пермский край образование нападение с ножом березники
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