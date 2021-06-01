После нападения на учителя в Березниках сменили начальника управления образования

Пермь, 1 июня. В администрации Березников в Прикамье после ЧП в лицее №1, где ученик одного из классов ударил ножом преподавателя физики, произошла первая кадровая перестановка.

И. о. начальника управления образования местной администрации назначен Александр Моисеев. Он сменил на этом посту Татьяну Халиулину. Ранее Моисеев был директором школы №9 в Соликамске.

В березниковской мэрии журналистам пояснили, что на момент нападения в лицее у управления образования не было постоянного руководителя, который уволился задолго до этого в связи с переездом в другой город. Поэтому смена руководителя не связана в ЧП.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. А школьнику предстоит провести под арестом два месяца.