Вернуть карманы: «подарок» к 300-летию Перми вызвал массу критики у горожан

Летом 2019 года стартовал первый этап масштабного преображения Комсомольского проспекта в Перми. Капитальный ремонт одной из визитных карточек города — подарок к 300-летию столицы Прикамья в 2023 году. Уже завершено благоустройство участка от улицы Екатерининской до Монастырской, и сегодня идет новый этап капремонта.

«После окончания капремонта на проспекте будет не только усовершенствована схема организации движения, но и восстановлен единый профиль улицы, — пояснили ФАН в пермской мэрии. — Изначально это был бульвар с широкими тротуарами и тремя полосами для движения транспорта. Теперь его первоначальный облик будет восстановлен. При этом будут учтены современные требования законодательства и потребности участников дорожного движения».

Однако далеко не все горожане в восторге от того, что им приходится ежедневно наблюдать. ФАН попытался разобраться, чем недовольны пермяки и чего в итоге им все-таки стоит ждать от преображения Компроса.

Верните карманы

Сегодня подрядные организации продолжают работать на участке от улицы Екатерининской до Комсомольской площади. Здесь переустраивают коммуникации, ливневку, пешеходную аллею, переделывают тротуары и, что больше всего напрягает пермяков, ликвидируют парковочные карманы.

«Я тут живу 24 года. Полжизни. За рулем — 30 с лишним лет. Сколько я вожу автомобиль, столько тут — у магазина «Аккорд», напротив, у «Белочки» — была парковка. Теперь убирают. Я бы, может быть, согласился, если бы мне объяснили, зачем. Мне говорят: расширяем тротуар. Ок. Учли пожелания пешеходов, хотя я не слышал, чтобы кто-то говорил, что им мало места. Но меня — водителя — почему не спросили? Мои пожелания почему не учитывают?» — поделился с ФАН своим мнением о происходящем местный житель Сергей В.

Пермяки серьезно обсуждают изменения и в социальных сетях.

«Тротуар был пять метров шириной. Сейчас он будет такой большой, что можно ездить двум или трем машинам. Раньше стояло на парковке 15 машин в кармане, сейчас будут стоять пять вдоль дороги и вылазить на полосу движения. Пермь превращается в город, в котором некомфортно», — высказывают свои мысли пользователи паблика «Подслушано Пермь».

vk.com / Подслушано Пермь

«На всем протяжении проспекта задается единый профиль улицы и сохраняются три полосы движения. За счет того, что их ширина в соответствии с современными нормативами уменьшена, высвобождается около 2,5 метра. Пропускная способность при этом не страдает. А дополнительное пространство используется под размещение остановок для общественного транспорта и под дополнительные полосы для поворота на перекрестках», — рассказал ФАН начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

Парковочные карманы уже убрали возле домов на Комсомольском проспекте №24, 30 и ниже по бульвару.

В администрации Перми пояснили, что одним из основополагающих принципов приведения улицы к единообразию еще на этапе разработки проекта стал как раз отказ от многочисленных парковочных карманов, которые были беспорядочно размещены вдоль проспекта.

«Дело в том, что ранее перевод жилого помещения на Компросе в нежилое должен был сопровождаться организацией определенного количества мест для стоянки. Предприниматели, выкупившие квартиры на первых этажах домов для организации бизнеса, делали рядом карман по своему усмотрению. Парковочные места создавались вразнобой. Сейчас при ремонте создается единый профиль улиц. Это касается не только Комсомольского проспекта, а всех современных дорожных объектов», — уточнили в мэрии.

Непонятно, для кого

После проведения ремонта все машины будут парковаться вдоль проезжай части. Таким образом количество парковочных мест на Компросе действительно сокращается, но это должно компенсироваться увеличением парковок на перпендикулярных улицах: Краснова, Полины Осипенко, 1-й Красноармейской. В этом году в рамках ремонта улицы Тимирязева сделают парковки по обеим сторонам проезжей части.

«Красивая сказка. Только не до конца понятно: а где найти место на этих улицах? Они регулярно и без этого всего забиты, — недоумевает в разговоре с корреспондентом ФАН таксист Роман. — И потом, если пока еще есть места, где можно ожидать клиента, а на Компросе — много бутиков, и люди из них выходить не торопятся, то если парковочных карманов не будет, что делать? Остается ждать на выделенной полосе для автобусов на габаритах. И слушать, как тебе в зад «дудит» каждый водитель общественного транспорта».

Яндекс карты / ЦУМ, торговый центр, Комсомольский просп., 21, Пермь

«Давайте честно. В Перми нет и не было такого потока туристов, чтобы жертвовать проезжей частью ради увеличения тротуаров. А теперь на минуту представим, что гости нахлынули и поехали на автобусные экскурсии. И где парковаться автобусам? У нас недавно был инцидент на Комсомольской площади. Мы привезли группу к «Башне смерти». Да, это здание сейчас занимает ГУ МВД. Но вообще — это памятник архитектуры. Так мы на микроавтобусе сделали три круга, чтобы припарковаться», — рассказал ФАН Андрей Чурин.

По словам гида-экскурсовода по Пермскому краю, если делать Компрос привлекательным для гостей города, то уж точно не через ликвидацию парковочных карманов.

На Комсомольской и Октябрьской площадях после ремонта также произойдут изменения в организации дорожного движения.

Оставьте площадь

Первое и наиболее существенное изменение — размещение на Комсомольской площади трамвайной остановки, которая сейчас находится на улице Белинского. В целом, эта затея напрашивается, и давно.

«Сейчас пассажиры выходят из транспорта прямо на проезжую часть и вынуждены пересекать два потока встречного транспорта. После ремонта появится площадка, которая позволит людям выходить из трамвая не на проезжую часть, а на специально оборудованную территорию. Кроме того, на Комсомольской площади оборудуют пешеходные переходы вдоль створа Тихого Компроса и улицы Героев Хасана», — отметил Максим Кис.

В «Пермблагоустройстве» журналистам в конце 2020 года объясняли, что вместо газона, который сейчас располагается по центру площади, появится мини-сквер со скамейками. Здесь также посадят деревья. Кроме этого, будет более конкретно выражена организация движения для разворотов, которые сейчас зачастую запаркованы транспортом.

vk.com / Пермь Первая

«С одной стороны идея, может быть, здравая. Но на этой площади ежедневно паркуются от 100 до 200 машин. Это и студенты, и преподаватели, и офисные работники. Вот это количество администрация продумала, куда девать? Мне пока совершенно непонятно. И если посмотреть на близлежащие территории, то, кажется, такого места нет», — говорит Роман.

Если говорить об Октябрьской площади, то сейчас это — действительно большая территория для стоянки автомобилей.

В Пермской дирекции дорожного движения объясняют, что после реконструкции парковочная зона со стороны Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сохранится. На своем месте останется автобусная остановка для студентов, а центральная часть площади станет бульваром.

Почему не спросили

Все без исключения собеседники ФАН, в том числе и в соцсетях, говорят, что вполне допускают, что проект стоящий. Но его, во-первых, нормально не презентовали. Во-вторых — в процессе не объясняют своих действий. И, наконец, изначально вообще никто не спросил у горожан, а стоит ли прибегать к таким переменам. Причем конкретно о благоустройстве речи никто не ведет. Это было нужно, и за это жители скажут спасибо.

Напомним, комплексное благоустройство Комсомольского проспекта планируется закончить к 300-летию города в 2023 году.

В администрации Перми подчеркивают, что стараются учитывать потребности всех участников процесса. Приоритет на главной прогулочной улице города отдан пешеходам, чтобы бульвар стал удобнее для прогулок.

С другой стороны, Компрос станет более удобным и для автомобилистов. В местах, где это востребовано, появляются дополнительные полосы для поворота. На уже отремонтированных участках на перекрестках сделана четвертая полоса движения для поворота. В дальнейшем таким образом будет организован выезд с Октябрьской площади на улицы Екатерининскую и Луначарского.