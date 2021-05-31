Отдых в палатке «четыре звезды»: в Прикамье свою популярность набирают глэмпинги

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31 мая 15:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:38
Экономика
«Горская» позволит Петербургу создать современные деловые и туристические кластеры
15:37
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:37
Происшествия
Москвичка обвинила оперного певца Владимира Винтеркинда в краже сумки
15:35
Общество
Вернуть карманы: «подарок» к 300-летию Перми вызвал массу критики у горожан
15:35
Общество
Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
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Отдых в палатке «четыре звезды»: в Прикамье свою популярность набирают глэмпинги

Общество
Отдых в палатке «четыре звезды»: в Прикамье свою популярность набирают глэмпинги
vk.com  /  Чистые пруды

В Пермском крае в 2020 году начали открываться первые глэмпинги. Это разновидность кемпинга, но с комфортом. Само слово является сокращением фразы на английском языке «гламурный кемпинг» (glamorous camping).

Россия — страна, где отдых на природе с палаткой всегда был популярен. Пришло время, и появилась возможность пожить в лесу с уровнем комфорта проживания, как говорят сами организаторы, не ниже четырех звезд.

«Мы говорим так: собираясь приехать сюда, вы берете с собой только зубную щетку. Пока есть насущный вопрос с полной кормежкой. Поэтому шашлыки, блюда на мангале вы готовите сами. Но многие на природу выбираются, чтобы, собственно, это и делать самим, поэтому назвать это нашим минусом нельзя», — объяснил ФАН один из авторов идеи открытия глэмпинга в Прикамье Алексей Бельков.

Отдых в палатке «четыре звезды»: в Прикамье свою популярность набирают глэмпинги
vk.com  / Чистые пруды
Первый в Пермском крае такой лагерь — «Чистые пруды» — появился в Нытвенском районе, в селе Григорьевском. Комфортабельный глэмпинг располагается на берегу пруда. В модульных палатках есть все необходимое: кровати с ортопедическими матрацами, свежее постельное белье, полотенца и пледы, холодильник, чайник, посуда, Wi-Fi. На территории есть мангальная зона, дровяная баня, пункт проката спортивного инвентаря и т. д.

«Придумалось это очень просто. В мае прошлого года — пандемия. Я начал думать, а как мне отдыхать, собственно. И неожиданно вспомнил, что недавно читал про экоглэмпинги. Открыл интернет, начал смотреть, как это обустроено в Европе, по всему миру. Раньше это все называлось сафари-палатки, когда богатые люди приезжали на местность, разворачивали большие шатры и отдыхали. Здесь, с одной стороны, все скромно, по старинке, с другой, приближено к комфорту», — рассказывает Алексей Бельков.

Действительно, как ни крути, мы привыкли сегодня к электричеству, интернету, удобным туалетам. Это все здесь есть. Берег пруда оснащен пирсом. Вокруг глэмпинга расположены грибные места и земляничные поляны. Да и село Григорьевское находится недалеко, при желании можно сходить и в магазин.

Отдых в палатке «четыре звезды»: в Прикамье свою популярность набирают глэмпинги
vk.com  / Чистые пруды
Финансируется здесь все на деньги собственников. Их двое — Бельков и его хороший друг. Организаторы не скрывают, что от помощи, если она вдруг появится, они отказываться не собираются.

«Есть у нас надежда на то, что мы получим грант. Тем более губернатор сегодня уделяет вопросу развития туризма много внимания. Мы подготовили серьезный пакет документов. Это наш пилотный проект. И если все получится, мы, конечно, будем развивать его и в других территориях», — уверен Алексей.

Конечно, огромную роль в таком отдыхе играет погода. Но, по словам бизнесменов, если правильно все организовать, отработать, то и пасмурное небо не испортит впечатление от посещения глэмпинга. Именно поэтому развитие его в других территориях крайне важно с точки зрения логистики и приезда граждан.

«Мы сегодня уже работаем над тем, чтобы как можно дольше продлевать сезон глэмпинга. Суровый край, где зимы много, а лета мало, но отдыхать, выбравшись ненадолго за город, хочется. Сейчас мы усовершенствуем палатки и должны прийти к тому, чтобы отдыхать можно было комфортно и зимой», — рассказывают организаторы.

В озеро впадают две речки, отсюда достаточно хороший нерест. По словам собеседников ФАН, все рыбаки уезжают отсюда с очень хорошим уловом. Здесь водятся: щука, окунь, лещ. Плюс на каждый приезд гостей на озеро выплывает пара местных лебедей.

«Есть в планах в этом году уже открыть глэмпинг в Каменном городе. Крайне популярный маршрут, на который приезжают туристы из Челябинской и Свердловской областей. Совместно с Минтуризма Прикамья была проработана программа именно благоустройства площадки Каменного города. И поскольку некоторые люди приезжают издалека, они хотят оставаться там, а сделать этого пока нельзя, просто негде», — говорит Алексей Бельков.

Стоимость проживания в таком глэмпе начинается от 1 тысячи рублей. Всю необходимую информацию по размещению, ценам, услугам можно посмотреть на сайте эко-глэмпинг.рф или в группе во «Вконтакте».

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пермский край туризм социальное предпринимательство глэмпинг
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