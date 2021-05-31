Отдых в палатке «четыре звезды»: в Прикамье свою популярность набирают глэмпинги

В Пермском крае в 2020 году начали открываться первые глэмпинги. Это разновидность кемпинга, но с комфортом. Само слово является сокращением фразы на английском языке «гламурный кемпинг» (glamorous camping).



Россия — страна, где отдых на природе с палаткой всегда был популярен. Пришло время, и появилась возможность пожить в лесу с уровнем комфорта проживания, как говорят сами организаторы, не ниже четырех звезд.

«Мы говорим так: собираясь приехать сюда, вы берете с собой только зубную щетку. Пока есть насущный вопрос с полной кормежкой. Поэтому шашлыки, блюда на мангале вы готовите сами. Но многие на природу выбираются, чтобы, собственно, это и делать самим, поэтому назвать это нашим минусом нельзя», — объяснил ФАН один из авторов идеи открытия глэмпинга в Прикамье Алексей Бельков.

vk.com / Чистые пруды

«Придумалось это очень просто. В мае прошлого года — пандемия. Я начал думать, а как мне отдыхать, собственно. И неожиданно вспомнил, что недавно читал про экоглэмпинги. Открыл интернет, начал смотреть, как это обустроено в Европе, по всему миру. Раньше это все называлось сафари-палатки, когда богатые люди приезжали на местность, разворачивали большие шатры и отдыхали. Здесь, с одной стороны, все скромно, по старинке, с другой, приближено к комфорту», — рассказывает Алексей Бельков.

Первый в Пермском крае такой лагерь — «Чистые пруды» — появился в Нытвенском районе, в селе Григорьевском. Комфортабельный глэмпинг располагается на берегу пруда. В модульных палатках есть все необходимое: кровати с ортопедическими матрацами, свежее постельное белье, полотенца и пледы, холодильник, чайник, посуда, Wi-Fi. На территории есть мангальная зона, дровяная баня, пункт проката спортивного инвентаря и т. д.

Действительно, как ни крути, мы привыкли сегодня к электричеству, интернету, удобным туалетам. Это все здесь есть. Берег пруда оснащен пирсом. Вокруг глэмпинга расположены грибные места и земляничные поляны. Да и село Григорьевское находится недалеко, при желании можно сходить и в магазин.

vk.com / Чистые пруды

«Есть у нас надежда на то, что мы получим грант. Тем более губернатор сегодня уделяет вопросу развития туризма много внимания. Мы подготовили серьезный пакет документов. Это наш пилотный проект. И если все получится, мы, конечно, будем развивать его и в других территориях», — уверен Алексей.

Финансируется здесь все на деньги собственников. Их двое — Бельков и его хороший друг. Организаторы не скрывают, что от помощи, если она вдруг появится, они отказываться не собираются.

Конечно, огромную роль в таком отдыхе играет погода. Но, по словам бизнесменов, если правильно все организовать, отработать, то и пасмурное небо не испортит впечатление от посещения глэмпинга. Именно поэтому развитие его в других территориях крайне важно с точки зрения логистики и приезда граждан.

«Мы сегодня уже работаем над тем, чтобы как можно дольше продлевать сезон глэмпинга. Суровый край, где зимы много, а лета мало, но отдыхать, выбравшись ненадолго за город, хочется. Сейчас мы усовершенствуем палатки и должны прийти к тому, чтобы отдыхать можно было комфортно и зимой», — рассказывают организаторы.

В озеро впадают две речки, отсюда достаточно хороший нерест. По словам собеседников ФАН, все рыбаки уезжают отсюда с очень хорошим уловом. Здесь водятся: щука, окунь, лещ. Плюс на каждый приезд гостей на озеро выплывает пара местных лебедей.

«Есть в планах в этом году уже открыть глэмпинг в Каменном городе. Крайне популярный маршрут, на который приезжают туристы из Челябинской и Свердловской областей. Совместно с Минтуризма Прикамья была проработана программа именно благоустройства площадки Каменного города. И поскольку некоторые люди приезжают издалека, они хотят оставаться там, а сделать этого пока нельзя, просто негде», — говорит Алексей Бельков.

Стоимость проживания в таком глэмпе начинается от 1 тысячи рублей. Всю необходимую информацию по размещению, ценам, услугам можно посмотреть на сайте эко-глэмпинг.рф или в группе во «Вконтакте».