ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье

Пермь, 31 мая. В Краевой клинической больнице им. Вагнера в Березниках откроют ПЦР-лабораторию для диагностики пациентов северных территорий Прикамья. Здесь планируют проводить исследования на коронавирус, гепатит, СПИД (ВИЧ), а также определять наличие раковых клеток.

«Сейчас мы ждем санэпидзаключения, после получения которого персонал начнет проводить исследования. Открытие лаборатории, безусловно, сократит время диагностики и улучшит качество оказания помощи жителям Верхнекамья», — сказала во время рабочего выезда на место министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

В лабораторию приобретен автоматический анализатор пробоподготовки, что позволяет сократить время проведения одного этапа ПЦР-исследования с 90 до 50 минут.

«Сейчас мазки для анализов, взятые у жителей Усолья, Александровска, Березников, Соликамска, Красновишерска и Чердыни, отправляют на исследование в Пермь. С открытием лаборатории в Березниках прием анализов будет проводиться ежедневно, а сроки выдачи результатов сократятся максимум до 24 часов», — пояснили ФАН в краевом минздраве.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что новый опасный для здоровья человека коронавирус выявили ученые из США. Переносчиком заболевания могли стать собаки.