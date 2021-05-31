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31 мая 11:05
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новостей
11:04
Общество
Эфир: Бутина рассказывает о необходимости защиты арестованных за рубежом граждан РФ
11:04
Спорт
Опубликовано расписание матчей чемпионата Европы по футболу
11:03
Украина
И это знак: эксперты назвали причины, почему украинцы не хотят в НАТО
11:03
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
11:01
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
11:00
Общество
Туристка из России объяснила, кому не подходит отдых в Абхазии
11:00
Общество
Выпускники школ ДНР впервые сдают ЕГЭ
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
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ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье

Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 31 мая. В Краевой клинической больнице им. Вагнера в Березниках откроют ПЦР-лабораторию для диагностики пациентов северных территорий Прикамья. Здесь планируют проводить исследования на коронавирус, гепатит, СПИД (ВИЧ), а также определять наличие раковых клеток.

«Сейчас мы ждем санэпидзаключения, после получения которого персонал начнет проводить исследования. Открытие лаборатории, безусловно, сократит время диагностики и улучшит качество оказания помощи жителям Верхнекамья», — сказала во время рабочего выезда на место министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

В лабораторию приобретен автоматический анализатор пробоподготовки, что позволяет сократить время проведения одного этапа ПЦР-исследования с 90 до 50 минут.

«Сейчас мазки для анализов, взятые у жителей Усолья, Александровска, Березников, Соликамска, Красновишерска и Чердыни, отправляют на исследование в Пермь. С открытием лаборатории в Березниках прием анализов будет проводиться ежедневно, а сроки выдачи результатов сократятся максимум до 24 часов», — пояснили ФАН в краевом минздраве.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что новый опасный для здоровья человека коронавирус выявили ученые из США. Переносчиком заболевания могли стать собаки.

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пермский край лаборатория березники коронавирус пцр-тест
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