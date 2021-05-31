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31 мая 11:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
Эфир: Бутина рассказывает о необходимости защиты арестованных за рубежом граждан РФ
11:04
Спорт
Опубликовано расписание матчей чемпионата Европы по футболу
11:03
Украина
И это знак: эксперты назвали причины, почему украинцы не хотят в НАТО
11:03
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
11:01
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
11:00
Общество
Туристка из России объяснила, кому не подходит отдых в Абхазии
11:00
Общество
Выпускники школ ДНР впервые сдают ЕГЭ
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
10:48
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Следствие опровергает информацию, что жителя Прикамья зарезали за проигрыш в карты

Происшествия
Следствие опровергает информацию, что жителя Прикамья зарезали за проигрыш в карты
pixabay.com  / 

Пермь, 31 мая. В поселке Яйва Александровского района Прикамья местные жители решили отдохнуть. Молодые ребята сели выпить спиртного и поиграть в карты.

Как рассказали журналистам очевидцы, неожиданно любители азартных игр затеяли спор на то, кто кого сможет зарезать. В итоге проигравший партию был убит.

Однако в Следственном комитете Прикамья ФАН эту версию не подтвердили. В СК пояснили, что убийство произошло на почве личной неприязни.

«По данным следствия, 50-летний подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 22-летним знакомым, который во время общения его оскорбил. Подозреваемый вооружился ножом и нанес потерпевшему удар в шею. От полученного ранения мужчина умер», — пояснили в СКР по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).  

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья мужчина, который бросился спасть тонущую девушку, сам в итоге не смог выбраться из воды.

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убийство пермский край следствие карты
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