Следствие опровергает информацию, что жителя Прикамья зарезали за проигрыш в карты

Пермь, 31 мая. В поселке Яйва Александровского района Прикамья местные жители решили отдохнуть. Молодые ребята сели выпить спиртного и поиграть в карты.

Как рассказали журналистам очевидцы, неожиданно любители азартных игр затеяли спор на то, кто кого сможет зарезать. В итоге проигравший партию был убит.

Однако в Следственном комитете Прикамья ФАН эту версию не подтвердили. В СК пояснили, что убийство произошло на почве личной неприязни.

«По данным следствия, 50-летний подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 22-летним знакомым, который во время общения его оскорбил. Подозреваемый вооружился ножом и нанес потерпевшему удар в шею. От полученного ранения мужчина умер», — пояснили в СКР по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья мужчина, который бросился спасть тонущую девушку, сам в итоге не смог выбраться из воды.