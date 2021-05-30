Относятся с пониманием и добротой: Экотакси в Перми не теряет своей популярности

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 16:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:47
Общество
Мясников дал рекомендации для хорошего отдыха
16:46
Шоу-бизнес
Мадонна восхитила фанатов роскошной фигурой в прозрачной водолазке
16:44
Происшествия
Писатель Пелевин стал жертвой вора в Петербурге
16:43
Новости Сирии
На севере Сирии произошло покушение на шариатского судью протурецкой группировки
16:41
Происшествия
Воры похитили 300 доз детских вакцин, вместо препарата от COVID-19
16:40
Экономика
Выявлены основные страхи россиян с ипотечными кредитами
16:39
Латинская Америка
Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов
16:39
Шоу-бизнес
Слава планирует купить виллу Софии Ротару в Ялте за 2 млрд рублей
16:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением
16:37
Наука
Ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера
16:37
Происшествия
После ЧП с батутом в Барнауле организуют внеплановые проверки аттракционов
16:28
Политика
Крымчане просят пустить самолеты «Белавиа» на полуостров
16:27
Спорт
Бельгиец Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020
16:27
Технологии
Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции
16:25
Политика
Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины
16:25
Происшествия
В Петербурге пьяная учительница пырнула бывшего супруга ножом в сердце
16:24
Происшествия
Экс-координатора «Открытой России» в Чувашии штрафовали за сотрудничество с НКО
16:23
Армия
Военнослужащие ЗВО приняли участие в торжественном параде ко Дню города Дзержинска
16:21
Общество
Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса до пандемии
16:21
Экономика
Автопроизводитель Ford готовит выход электроверсии Explorer
Все новости
30 мая 16:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:47
Общество
Мясников дал рекомендации для хорошего отдыха
16:46
Шоу-бизнес
Мадонна восхитила фанатов роскошной фигурой в прозрачной водолазке
16:44
Происшествия
Писатель Пелевин стал жертвой вора в Петербурге
16:43
Новости Сирии
На севере Сирии произошло покушение на шариатского судью протурецкой группировки
16:41
Происшествия
Воры похитили 300 доз детских вакцин, вместо препарата от COVID-19
16:40
Экономика
Выявлены основные страхи россиян с ипотечными кредитами
16:39
Латинская Америка
Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов
16:39
Шоу-бизнес
Слава планирует купить виллу Софии Ротару в Ялте за 2 млрд рублей
16:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением
16:37
Наука
Ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера
16:37
Происшествия
После ЧП с батутом в Барнауле организуют внеплановые проверки аттракционов
16:28
Политика
Крымчане просят пустить самолеты «Белавиа» на полуостров
16:27
Спорт
Бельгиец Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020
16:27
Технологии
Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции
16:25
Политика
Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины
16:25
Происшествия
В Петербурге пьяная учительница пырнула бывшего супруга ножом в сердце
16:24
Происшествия
Экс-координатора «Открытой России» в Чувашии штрафовали за сотрудничество с НКО
16:23
Армия
Военнослужащие ЗВО приняли участие в торжественном параде ко Дню города Дзержинска
16:21
Общество
Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса до пандемии
16:21
Экономика
Автопроизводитель Ford готовит выход электроверсии Explorer
Все новости

Относятся с пониманием и добротой: Экотакси в Перми не теряет своей популярности

  /   Обновлено: 30 мая 2021 16:28
Общество
Относятся с пониманием и добротой: Экотакси в Перми не теряет своей популярности
vk.com  /  Экотакси Пермь Твой друг в сортировке отходов

Экотакси в Перми появилось еще в 2013 году. Главными инициаторами проекта стали молодые мамы, у которых родилась идея раздельной сортировки отходов. Проблема заключалось в том, что у них элементарно не было времени развозить это все по пунктам приема.

«Если у вас был когда-то опыт сдачи вторсырья, то вы понимаете, что очень неудобные зачастую часы работы, плюс, расположение этих точек — где-нибудь в гаражах. И вот представьте, женщина с этими сумками идет в пункт. В общем, неудобно», — рассказывает ФАН нынешний координатор Анна Остапенко.

На протяжении вот уже восьми лет через проект пошло значительное количество разных людей. Многие из них сегодня трудоустроены в крупных перерабатывающих компаниях. То есть сменилось несколько поколений экоактивистов.

«Цели и задачи за это время не поменялись. Раньше проект был более волонтерским. Деньги старались почти не брать за саму услугу. Получали только водители. Но спустя некоторое время организаторы стали понимать, что платить активистам хоть что-то необходимо. Работа очень тяжелая. Если вначале экотакси выезжало два-три раза в месяц, то сейчас — четыре-пять раз в неделю», — говорит Анна.

Суть простая: люди вызывают машину, которая забирает у них отсортированное вторсырье. Потом его досортировывают и отправляют на переработку.

Относятся с пониманием и добротой: Экотакси в Перми не теряет своей популярности
vk.com  / Экотакси Пермь Твой друг в сортировке отходов
Принимают здесь почти все, что выбрасывается на помойку. Исключением являются блистеры (тип упаковки, например для мелкой электроники или таблеток) и остатки продуктов животного происхождения. Берут даже органику, которую вывозят на вермиферму, где ее естественным образом перерабатывают черви.

«Конечно, за почти восемь лет много людей сменилось. Но все они остались с нами. Кто-то переехал в другой город и там начал пользоваться экотакси, — объясняет Анна Остапенко. — Поскольку экотакси есть во многих регионах страны. И за все это время отношение людей, наверное, не поменялось. Изменилось в большую сторону количество заинтересованных граждан. А так жители всегда с пониманием и добротой относились к тому, чем мы занимаемся. Причем в основном это — образованные люди со средним достатком. В основном женщины от 25 до 35 лет».

Услуга, конечно, платная, но получается все равно дешевле, чем самостоятельный вывоз. При этом в Перми уже довольно популярна и хорошо развита практика, когда жители домов договариваются на определенное время, собирают весь мусор и сдают его в экотакси, тогда цена получается совсем смешной.

«Стоимость — 300 рублей, если по графику, плюс, идет доплата, если необходимо подняться и отсортировать. Поверьте, сортировка — процесс не самый приятный и простой. Я сама этим занималась и могу сказать, что это работа на часы. Но у нас сдают и по 20–30 человек за раз, когда они договариваются друг с другом, к примеру, в районе Драмтеатра или микрорайоне Ива, и тогда цена получается по 20 рублей», — уточняет координатор проекта.

Относятся с пониманием и добротой: Экотакси в Перми не теряет своей популярности
vk.com  / Экотакси Пермь Твой друг в сортировке отходов
Почти каждое экотакси имеет в своей копилке:

  • доход с выездов;
  • доход со вторсырья;
  • доход с дополнительных услуг (экоуроки, лекции, установка контейнеров, консультации по раздельному сбору отходов).

Однако доходы едва покрывают расходы, поскольку деньги уходят на:

  • оплату работы водителя на маршруте и на доставке вторсырья после досортировки;
  • оплату аренды склада, машины и прицепа или их покупка. Минимизировать расходы на бензин можно при использовании электромобиля, что и сделали в Перми в 2020 году;
  • оплату координаторов, SMM, дизайнерских решений;
  • оплату мобильной связи (при обзвоне и консультации пользователей, которая проходит в Перми, но не проходит в Москве, например);
  • оплату доставки некоторых фракций до других регионов (пластиковые карты, зубные щетки, тетрапак, фольгированный пластик, чеки, блистеры, иногда и другие фракции).

Относятся с пониманием и добротой: Экотакси в Перми не теряет своей популярности
vk.com  / Экотакси Пермь Твой друг в сортировке отходов
Что касается взаимодействия с властью, то здесь возникает проблема. Связана она с тем, что в регионе работает региональный оператор, об отношении горожан к которому ФАН недавно писал. Именно «Теплоэнерго» по факту должен заниматься проблемой вывоза ТБО. Поэтому у властей есть кого попросить и с кого спросить. При этом популярность экотакси показывает, что проблемы и вопросы к оператору остаются.

Анна Остапенко также рассказала, что нужно для старта проекта в других городах России. Оказалось, не так уж и много:

  • координатор с доступом в интернет;
  • водитель с личным транспортом, желательно на газу или электричестве;
  • склад или гараж, можно арендовать пополам с другими проектами;
  • мешки, желательно — бигбэги, перчатки;
  • волонтеры на досортировку, ведение соцсетей, создание дизайна (можно заручиться помощью начинающих специалистов, которым нужно портфолио).

Экотакси в Перми обрабатывает около 300 заявок в месяц. Для примера, в Челябинске — до 400, в Москве — 1200 заявок. В столице РФ экотакси стоит 1000 рублей, в Петербурге — 400, в других городах — 300 рублей.

Вернуться назад

пермь экология такси мусор волонтеры хорошие новости россии просто герой
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 178609 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 149827 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 121183 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 50672 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Общество 50464 28 мая 2021
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Все новости / Общество / Относятся с пониманием и добротой: Экотакси в Перми не теряет своей популярности
Рейтинг@Mail.ru