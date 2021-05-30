Относятся с пониманием и добротой: Экотакси в Перми не теряет своей популярности

Экотакси в Перми появилось еще в 2013 году. Главными инициаторами проекта стали молодые мамы, у которых родилась идея раздельной сортировки отходов. Проблема заключалось в том, что у них элементарно не было времени развозить это все по пунктам приема.

«Если у вас был когда-то опыт сдачи вторсырья, то вы понимаете, что очень неудобные зачастую часы работы, плюс, расположение этих точек — где-нибудь в гаражах. И вот представьте, женщина с этими сумками идет в пункт. В общем, неудобно», — рассказывает ФАН нынешний координатор Анна Остапенко.

На протяжении вот уже восьми лет через проект пошло значительное количество разных людей. Многие из них сегодня трудоустроены в крупных перерабатывающих компаниях. То есть сменилось несколько поколений экоактивистов.

«Цели и задачи за это время не поменялись. Раньше проект был более волонтерским. Деньги старались почти не брать за саму услугу. Получали только водители. Но спустя некоторое время организаторы стали понимать, что платить активистам хоть что-то необходимо. Работа очень тяжелая. Если вначале экотакси выезжало два-три раза в месяц, то сейчас — четыре-пять раз в неделю», — говорит Анна.

Суть простая: люди вызывают машину, которая забирает у них отсортированное вторсырье. Потом его досортировывают и отправляют на переработку.

vk.com / Экотакси Пермь Твой друг в сортировке отходов

«Конечно, за почти восемь лет много людей сменилось. Но все они остались с нами. Кто-то переехал в другой город и там начал пользоваться экотакси, — объясняет Анна Остапенко. — Поскольку экотакси есть во многих регионах страны. И за все это время отношение людей, наверное, не поменялось. Изменилось в большую сторону количество заинтересованных граждан. А так жители всегда с пониманием и добротой относились к тому, чем мы занимаемся. Причем в основном это — образованные люди со средним достатком. В основном женщины от 25 до 35 лет».

Принимают здесь почти все, что выбрасывается на помойку. Исключением являются блистеры (тип упаковки, например для мелкой электроники или таблеток) и остатки продуктов животного происхождения. Берут даже органику, которую вывозят на вермиферму, где ее естественным образом перерабатывают черви.

Услуга, конечно, платная, но получается все равно дешевле, чем самостоятельный вывоз. При этом в Перми уже довольно популярна и хорошо развита практика, когда жители домов договариваются на определенное время, собирают весь мусор и сдают его в экотакси, тогда цена получается совсем смешной.

«Стоимость — 300 рублей, если по графику, плюс, идет доплата, если необходимо подняться и отсортировать. Поверьте, сортировка — процесс не самый приятный и простой. Я сама этим занималась и могу сказать, что это работа на часы. Но у нас сдают и по 20–30 человек за раз, когда они договариваются друг с другом, к примеру, в районе Драмтеатра или микрорайоне Ива, и тогда цена получается по 20 рублей», — уточняет координатор проекта.

vk.com / Экотакси Пермь Твой друг в сортировке отходов

доход с выездов;

доход со вторсырья;

доход с дополнительных услуг (экоуроки, лекции, установка контейнеров, консультации по раздельному сбору отходов).

Почти каждое экотакси имеет в своей копилке:

Однако доходы едва покрывают расходы, поскольку деньги уходят на:

оплату работы водителя на маршруте и на доставке вторсырья после досортировки;

оплату аренды склада, машины и прицепа или их покупка. Минимизировать расходы на бензин можно при использовании электромобиля, что и сделали в Перми в 2020 году;

оплату координаторов, SMM, дизайнерских решений;

оплату мобильной связи (при обзвоне и консультации пользователей, которая проходит в Перми, но не проходит в Москве, например);

оплату доставки некоторых фракций до других регионов (пластиковые карты, зубные щетки, тетрапак, фольгированный пластик, чеки, блистеры, иногда и другие фракции).

vk.com / Экотакси Пермь Твой друг в сортировке отходов

Что касается взаимодействия с властью, то здесь возникает проблема. Связана она с тем, что в регионе работает региональный оператор, об отношении горожан к которому ФАН недавно писал . Именно «Теплоэнерго» по факту должен заниматься проблемой вывоза ТБО. Поэтому у властей есть кого попросить и с кого спросить. При этом популярность экотакси показывает, что проблемы и вопросы к оператору остаются.

Анна Остапенко также рассказала, что нужно для старта проекта в других городах России. Оказалось, не так уж и много:

координатор с доступом в интернет;

водитель с личным транспортом, желательно на газу или электричестве;

склад или гараж, можно арендовать пополам с другими проектами;

мешки, желательно — бигбэги, перчатки;

волонтеры на досортировку, ведение соцсетей, создание дизайна (можно заручиться помощью начинающих специалистов, которым нужно портфолио).

Экотакси в Перми обрабатывает около 300 заявок в месяц. Для примера, в Челябинске — до 400, в Москве — 1200 заявок. В столице РФ экотакси стоит 1000 рублей, в Петербурге — 400, в других городах — 300 рублей.