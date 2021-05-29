Пожилой пермяк не справился с управлением и насмерть сбил 16-летнего подростка

Пермь, 29 мая. В субботу днем в столице Прикамья 73-летний местный житель не справился с управлением и сбил подростка. Об аварии сообщили подписчики группы chp_59 в Instagram.

Пенсионер находился за рулем «Лады Ларгус». Инцидент произошел на улице Встречной, мужчина ехал в сторону шоссе Космонавтов. Пенсионер не совладал со своим автомобилем и наехал на 16-летнего мальчика.

В краевом ГУ МВД информацию подтвердили. Сейчас проводится проверка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья мужчина, который бросился спасть тонущую девушку, сам в итоге не смог выбраться из воды.