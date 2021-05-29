Пермяк спас из воды девушку, но утонул сам

Пермь, 29 мая. В столице Прикамья мужчина, который бросился спасть тонущую девушку, сам в итоге не смог выбраться из воды. Инцидент произошел в пятницу, 28 мая.

По информации ряда пермских СМИ, на берегу Камы отдыхала компания подростков (15-17 лет). Они весело сидели, выпивали и купались. Внезапно одна из девушек начала тонуть и кричать. Неподалеку проходил мужчина, который, увидев происходящее, бросился в воду.

В итоге он смог вытащить девушку, но течение стало относить его все дальше и дальше от берега, и пермяк сам начал тонуть. Подростки, видимо, сильно испугались и разбежались. Помочь мужчине никто не смог. Он утонул.

Чуть позже спасатели обнаружили его тело недалеко от Мотовилихинских заводов. Теперь в ситуации разбирается полиция.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотрудники уголовного розыска Прикамья предотвратили заказное убийство. В Кунгуре один из индивидуальных предпринимателей запланировал ликвидировать конкурента.