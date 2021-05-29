Пермские ученые разработали робота-тренера для посетителей фитнес-клубов

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29 мая 11:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:55
Происшествия
Папа и сын задержаны в Ленобласти после стрельбы в ребенка
11:53
Экономика
Объявлена дата премьеры нового кроссовера Toyota
11:48
Происшествия
Жители Перми страдают от нашествия огромных тараканов
11:46
Шоу-бизнес
Дети Прилучного и Муцениеце надеются на воссоединение родителей
11:46
Общество
Международные стандарты для арктического туризма предложили разработать в РФ
11:45
Общество
Россия разрешила Austrian Airlines выполнить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:44
Политика
«Нафтогаз Украины» призвал сохранить санкции США против «Северного потока — 2»
11:44
Экономика
Ростуризм назвал дату запуска программы кешбэка для студентов и школьников
11:43
Шоу-бизнес
Диана Арбенина поругалась с коллегами на съемках шоу «Я вижу твой голос»
11:42
Латинская Америка
Колумбия на перепутье: почему парламент защитил Молано и дал Дуке шанс покончить с протестами
11:40
Политика
МИД России напомнил Японии о неоспоримом суверенитете над Курилами
11:40
Происшествия
Новосибирские следователи возбудили дело против выстрелившего в юношу инспектора
11:39
Происшествия
СК начал проверку после нападения на журналистов в Омской области
11:37
Армия
NI: США резко ускорили темпы подготовки к «арктической войне»
11:33
Технологии
Два спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» запустят в космос в 2022 году
11:29
Политика
Украина готовится ввести санкции против сторонников Лукашенко
11:28
Армия
Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье
11:28
Экономика
Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом
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Происшествия
Огонь охватил промышленную площадку в Екатеринбурге
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Общество
Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений
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Пермские ученые разработали робота-тренера для посетителей фитнес-клубов

  /   Обновлено: 29 мая 2021 10:32
Россия
Пермские ученые разработали робота-тренера для посетителей фитнес-клубов
pstu.ru  /  Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

Пермь, 29 мая. Молодые прикамские исследователи разработали прототип робота-тренера. Его главное задачей является помощь посетителям фитнес-клубов и спортивных площадок в правильном выполнении физических упражнений. Робо-тренер сможет работать на улице в любую погоду.

Зовут робота Добрыня. Он сможет объяснить, на каких тренажерах лучше разрабатывать те или иные мышцы. При описании упражнения он уведомит о противопоказаниях и оптимальном количестве подходов.

«Корпус и базу знаний для диалоговой системы мы разрабатываем под конкретную площадку. Это позволит повысить качество работы Добрыни и полезность его ответов, — рассказал ФАН магистрант электротехнического факультета ПНИПУ Александр Князев.

Размеры робота-тренера — 160 на 92 на 80 см. Поле зрения составляет 120 градусов. В отличие от аналогов, он может функционировать в любую погоду.

Пермские ученые разработали робота-тренера для посетителей фитнес-клубов
pstu.ru  / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет
Как рассказали ФАН в пермском политехе, по данным аналитического обзора мирового рынка робототехники Sberbank Robotics Laboratory, рынок сервисных роботов к 2022 году составит 88 млн долларов, а количество их поставок достигнет 4800 единиц.

«Продукт будет интересен спортивным комплексам и ТСЖ для установки на спортивных площадках. Ребята уже получили первые заказы на установку робота», — рассказали в вузе.

Команда пермских разработчиков провела тестирование и приняла с Добрыней участие в нескольких мероприятиях, на которых проверяли его возможности по взаимодействию с людьми. Результатами остались довольны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье разработан новый межрегиональный автобусный туристический маршрут. Он соединяет регион с городами «Золотого кольца России» через федеральную трассу Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь.

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пермь роботы фитнес спортивные площадки политехнический университет
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