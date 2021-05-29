Пермские ученые разработали робота-тренера для посетителей фитнес-клубов

Пермь, 29 мая. Молодые прикамские исследователи разработали прототип робота-тренера. Его главное задачей является помощь посетителям фитнес-клубов и спортивных площадок в правильном выполнении физических упражнений. Робо-тренер сможет работать на улице в любую погоду.

Зовут робота Добрыня. Он сможет объяснить, на каких тренажерах лучше разрабатывать те или иные мышцы. При описании упражнения он уведомит о противопоказаниях и оптимальном количестве подходов.

«Корпус и базу знаний для диалоговой системы мы разрабатываем под конкретную площадку. Это позволит повысить качество работы Добрыни и полезность его ответов, — рассказал ФАН магистрант электротехнического факультета ПНИПУ Александр Князев.

Размеры робота-тренера — 160 на 92 на 80 см. Поле зрения составляет 120 градусов. В отличие от аналогов, он может функционировать в любую погоду.

pstu.ru / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

«Продукт будет интересен спортивным комплексам и ТСЖ для установки на спортивных площадках. Ребята уже получили первые заказы на установку робота», — рассказали в вузе.

Как рассказали ФАН в пермском политехе, по данным аналитического обзора мирового рынка робототехники Sberbank Robotics Laboratory, рынок сервисных роботов к 2022 году составит 88 млн долларов, а количество их поставок достигнет 4800 единиц.

Команда пермских разработчиков провела тестирование и приняла с Добрыней участие в нескольких мероприятиях, на которых проверяли его возможности по взаимодействию с людьми. Результатами остались довольны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье разработан новый межрегиональный автобусный туристический маршрут. Он соединяет регион с городами «Золотого кольца России» через федеральную трассу Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь.