Комплекс обслуживания самолетов МС-21 должен появиться в Пермском крае

Пермь, 29 мая. В международном аэропорту Большое Савино в столице Прикамья может появиться комплекс по обслуживанию самолетов МС-21.

Во время роуд-шоу в Сбере губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал журналистам, что есть экономическая целесообразность в том, что МС-21 с двигателем ПД-14, который собирается в Прикамье, будут обслуживаться в Перми.

«Для этого мы создаем все предпосылки. Есть планы, чтобы на территорию под строительство инфраструктуры был наложен режим особой экономической зоны», — уточнил глава региона.

На данный момент МС-21 летает с двигателем ПД-8. Локализация его производства в Перми составляет 50%.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что согласно расписанию аэропорта Большое Савино в столице Прикамья в конце мая авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Перми в Москву (аэропорт Домодедово)