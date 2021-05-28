Судебный пристав в Прикамье обналичила более 35 млн рублей

Пермь, 28 мая. В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава. Женщину обвиняют в серьезном злоупотребление должностными полномочиями.

С 2017 по 2018 годы пристав занималась, в частности, обналичиванием денег. Она незаконно возбудила исполнительные производства на основании заведомо фиктивных документов о якобы задолженности по зарплате коммерческих организаций. Далее были применены меры принудительного исполнения в отношении должников.

«В результате ей удалось обналичить более 35 миллионов рублей с расчетных счетов данных организаций, в том числе, операции по которым были приостановлены налоговыми органами, — рассказали ФАН в краевом Следственном комитете. — Обвиняемая согласилась с предъявленным ей обвинением и заявила ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства и о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке».

Уголовное дело выделено в отдельное производство. В ближайшее время оно с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 22-летнего студента из Африки, обвиняемого в сбыте наркотиков, суд Перми отправил его в колонию строго режима.