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Происшествия
Депутаты разрешили штрафовать аниматоров на Черноморском побережье
11:35
Происшествия
Друг семьи подозревается в склонении пятилетней девочки к оральному сексу
11:31
Общество
Белоруссия готова впустить граждан трех стран для вакцинации «Спутником V»
11:31
Общество
Вакцинация поспособствовала увеличению продолжительности жизни на 25 лет
11:31
Общество
Коронавирус выявили у 9252 человек в РФ за сутки
11:30
Шоу-бизнес
Комиссия по надзору сняла обвинения в мошенничестве с принца Гарри и Меган Маркл
11:28
Происшествия
Врачи оценили состояние пострадавших при стрельбе в казанской гимназии
11:24
Экономика
Новак рассказал о чистоте российского газа
11:23
Общество
Определено единственное направление, через которое смогут летать белорусские самолеты
11:22
Армия
Опубликовано видео переброски истребителя Су-27 на вертолете Ми-26 под Петербургом
11:21
Происшествия
Труп мужчины с афоризмом о любви в области паха найден в Ленобласти
11:19
Политика
Захарова считает безответственным решение запретить полеты через Белоруссию
11:18
Спорт
Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем РФ и Болгарии
11:16
Шоу-бизнес
Доминик Джокер рассказал о переменах в отношениях с Тимати после «Фабрики звезд»
11:14
Политика
Политолог Носович рассказал, как Польша срывается на Россию из-за предательства США
11:12
Общество
РФ разрешила Austrian Airlines совершить рейс из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:12
Общество
Лукашенко поблагодарил Россию за технологии по производству «Спутника V»
11:12
Общество
Лукашенко намерен договориться с Путиным о возобновлении авиасообщения между странами
11:11
Происшествия
Молодая «гонщица» на Porsche ответит перед судом за смертельную аварию в Пушкине
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Политика
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Судебный пристав в Прикамье обналичила более 35 млн рублей

  /   Обновлено: 28 мая 2021 11:00
Общество
Судебный пристав в Прикамье обналичила более 35 млн рублей
Федеральное агентство новостей  / 

Пермь, 28 мая. В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава. Женщину обвиняют в серьезном злоупотребление должностными полномочиями.

С 2017 по 2018 годы пристав занималась, в частности, обналичиванием денег. Она незаконно возбудила исполнительные производства на основании заведомо фиктивных документов о якобы задолженности по зарплате коммерческих организаций. Далее были применены меры принудительного исполнения в отношении должников.

«В результате ей удалось обналичить более 35 миллионов рублей с расчетных счетов данных организаций, в том числе, операции по которым были приостановлены налоговыми органами, — рассказали ФАН в краевом Следственном комитете. — Обвиняемая согласилась с предъявленным ей обвинением и заявила ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства и о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке».

Уголовное дело выделено в отдельное производство. В ближайшее время оно с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 22-летнего студента из Африки, обвиняемого в сбыте наркотиков, суд Перми отправил его в колонию строго режима.

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пермь уголовное дело обналичивание судебные приставы злоупотребление полномочиями
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Все новости / Общество / Судебный пристав в Прикамье обналичила более 35 млн рублей
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