Проектировщик новой сцены пермского оперного театра требует от властей 152 млн рублей

Пермь, 28 мая. В арбитражном суде Прикамья состоялось предварительное заседание по иску краевого управления капитального строительства (УКС) к ГК «Строй-Эксперт». Петербургская компания по госконтракту проектировала новую сцену театра оперы и балета.

УКС потребовало расторгнуть договор с подрядчиком за нарушение сроков сдачи проектно-сметной документации. Плюс, к самой работе у заказчика есть много замечаний. Все это в совокупности привело к тому, что «Строй-Эксперт» денег не получила.

В свою очередь ГК ходатайствовала о встречном иске к управлению на 152,1 млн рублей за выполненные работы. Суд отложил рассмотрение дела на 15 июля и предложив сторонам мирное разрешение спора.

Власти Прикамья после расторжения контракта со «Строй-Эксперт» собираются отдать проектирование новой сцены театра Werner Sobek, Arup и WHY, работающей при финансовой поддержке Романа Абрамовича. Экономия бюджетных средств составит более 100 млн рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что к концу 2021 года Mail.ru Group завершит сделку по покупке пермского ООО «Игровые решения» — разработчика облачной игровой платформы Playkey.