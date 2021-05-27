Шествие ветеранов погранвойск в Перми отменили второй год подряд

Пермь, 27 мая. Шествие ветеранов пограничных войск по улицам Перми, которое традиционно проходило до 2019 года, вновь не состоится. В мэрии подчеркивают, что связано это с пандемией коронавируса и продлением ограничений до 1 июля.

В Пермском краевом отделении Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» информацию журналистам подтвердили. В День пограничника можно будет самостоятельно возложить цветы к воинским мемориалам.

В 2020 году в Перми также отказались от шествия из-за неблагополучной эпидемситуации. В свою очередь, Союз пограничников Прикамья предложил отпраздновать этот день в онлайн формате.

Также в пятницу, 28 мая, в Перми запрещено продавать алкоголь. В горадминистрации напоминают, что административный штраф за нарушение для должностных лиц – от 3 до 4 тысяч рублей. Для юрилиц — от 30 до 40 тысяч рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что по итогам 2020 года в Прикамье зафиксировано 16 налогоплательщиков, получивших доходы свыше 1 млрд рублей. Это максимум за последнее десятилетие.