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новостей
14:18
Общество
Прокуратуру Петербурга просят проверить партнеров «Немецко-русского обмена»
14:15
ФАН-ТВ
Путин анонсировал открытие центров детской онкологии. События дня
14:15
Экономика
Банк России объяснил причины ускоренной инфляции
14:13
Общество
Депутат Госдумы: Американцы сами выдадут России соратников Навального
14:13
Общество
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
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Шествие ветеранов погранвойск в Перми отменили второй год подряд

Общество
Шествие ветеранов погранвойск в Перми отменили второй год подряд
сыктывкар.рф  /  Пресс-служба администрации Сыктывкара

Пермь, 27 мая. Шествие ветеранов пограничных войск по улицам Перми, которое традиционно проходило до 2019 года, вновь не состоится. В мэрии подчеркивают, что связано это с пандемией коронавируса и продлением ограничений до 1 июля.

В Пермском краевом отделении Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» информацию журналистам подтвердили. В День пограничника можно будет самостоятельно возложить цветы к воинским мемориалам.

В 2020 году в Перми также отказались от шествия из-за неблагополучной эпидемситуации. В свою очередь, Союз пограничников Прикамья предложил отпраздновать этот день в онлайн формате.

Также в пятницу, 28 мая, в Перми запрещено продавать алкоголь. В горадминистрации напоминают, что административный штраф за нарушение для должностных лиц – от 3 до 4 тысяч рублей. Для юрилиц — от 30 до 40 тысяч рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что по итогам 2020 года в Прикамье зафиксировано 16 налогоплательщиков, получивших доходы свыше 1 млрд рублей. Это максимум за последнее десятилетие.

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пермь ветераны шествие день пограничника коронавирус
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