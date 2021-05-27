В Прикамье разработали турмаршрут, соединяющий регион с городами «Золотого кольца»

Пермь, 27 мая. В Прикамье разработан новый межрегиональный автобусный туристический маршрут. Он соединяет регион с городами «Золотого кольца России» через федеральную трассу Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь.

Как рассказала во время выездного заседания краевого правительства министр по туризму Прикамья Юлия Ветошкина, эта дорога позволяет в полдень сесть в автобус Ярославле и уже на следующее утро «завтракать в Пермском крае».

«Сейчас совместно с туроператорами на гранты Ростуризма планируем брендирование трассы Р-243. Предполагается, что, начиная с Переяславль-Залесского, путешественники будут видеть красивые баннеры, где будет написано, например, «Через 800 км вы сможете попробовать посикунчики (маленькие пирожки пермской кухни — прим. ФАН)», — пояснила министр.

В этом году в Прикамье проводятся более 200 мероприятий, ориентированных на туристов. 70 будут проведены летом. К примеру — фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» в Кунгуре, «Тайны горы Крестовой» в Губахе, гонка внедорожников «Ординский ухаб», «Театральная пестрядь» в Ильинском и т. д.

«В мае 2021 года несколько компаний присоединились к программе промышленного туризма России: Promobot, «Протон ПМ», ОАО «Суксунский оптико-механический завод» и рыбное хозяйство «Доброфиш» в Добрянке. Экскурсии будут запущены в ближайшее время», – рассказала Юлия Ветошкина.

vk.com / Пермь Первая

«Новой локацией для любителей экстремального спорта станет вейкпарк в Добрянке, гости которого смогут пересекать на вейбордах реку, пристегнувшись к натянутым над водной гладью тросам. Увеличился и спрос на этнографические и гастрономические туры в Коми-Пермяцком округе, — уточнили ФАН в минтуризма Пермского края. – Новым направлением является агротуризм. С 20 мая в селе Григорьевское Нытвенского городского округа стартовал новый проект «ЭКО-ОГОРОД». Люди арендуют в эко-комплексе участок земли, выделенный под огород, выбирают культуру и засеивают ее».

Также к летнему сезону подготовлены новые форматы и новые маршруты активного отдыха. Помимо традиционных сплавов по Усьве, Чусовой, Койве, пеших маршрутов в Каменный город, на Усьвинские столбы и Ветлан появились предложения с использованием не совсем типичных плавательных средств – например, сапбордов и каяков.

На сегодня, по данным Пермьстата, в туристической отрасли региона занято более 20 тысяч человек, работают 62 туроператора, 433 турагентства, 438 коллективных средств размещения, 38 санаторно-курортных организаций и восемь круизных компаний.

Объем турпотока в Прикамье составляет более 750 тысяч туристов в год. Чаще всего приезжают гости из соседних и центральных регионов России: Свердловской области, Удмуртии, Москвы и Московской области, а также Германии и Белоруссии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что у российских туристов обострился интерес к внутреннему туризму. Одним из регионов, в который с удовольствием едут, несмотря на все ограничения и предостережения, стал Пермский край.