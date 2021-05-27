В Прикамье разработали турмаршрут, соединяющий регион с городами «Золотого кольца»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 мая 09:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:40
Общество
Российский эпидемиолог рассказал о выявленных в Петербурге штаммах коронавируса
09:37
Общество
AstraZeneca составила доклад о смертности среди вакцинировавшихся пациентов
09:36
Экономика
Россияне могут прибрести Lada Granta с мультисистемой EnjoY Pro
09:36
Общество
Три подпольных казино ликвидированы в Сибири
09:36
Политика
ИКАО проведет экстренную встречу по инциденту с самолетом в Белоруссии
09:35
Общество
Владимир Стержаков объяснил, как нашел силы побороть страшное заболевание
09:34
ФАН-ТВ
Спецборт МЧС эвакуировал россиян из сектора Газа. События дня
09:31
Армия
В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ
09:30
Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
09:29
Наука
Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения
09:28
Общество
Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию
09:27
Происшествия
Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии
09:26
Политика
В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
09:23
Общество
Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи
09:22
Экономика
Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара
09:16
Происшествия
Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье
09:10
Армия
Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном
09:09
Происшествия
Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле
09:08
Общество
Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
09:02
Общество
Новый небоскреб «Лахта-центр-2» и праздник День города в Санкт-Петербурге
Все новости
27 мая 09:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:40
Общество
Российский эпидемиолог рассказал о выявленных в Петербурге штаммах коронавируса
09:37
Общество
AstraZeneca составила доклад о смертности среди вакцинировавшихся пациентов
09:36
Экономика
Россияне могут прибрести Lada Granta с мультисистемой EnjoY Pro
09:36
Общество
Три подпольных казино ликвидированы в Сибири
09:36
Политика
ИКАО проведет экстренную встречу по инциденту с самолетом в Белоруссии
09:35
Общество
Владимир Стержаков объяснил, как нашел силы побороть страшное заболевание
09:34
ФАН-ТВ
Спецборт МЧС эвакуировал россиян из сектора Газа. События дня
09:31
Армия
В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ
09:30
Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
09:29
Наука
Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения
09:28
Общество
Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию
09:27
Происшествия
Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии
09:26
Политика
В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
09:23
Общество
Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи
09:22
Экономика
Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара
09:16
Происшествия
Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье
09:10
Армия
Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном
09:09
Происшествия
Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле
09:08
Общество
Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
09:02
Общество
Новый небоскреб «Лахта-центр-2» и праздник День города в Санкт-Петербурге
Все новости

В Прикамье разработали турмаршрут, соединяющий регион с городами «Золотого кольца»

Общество
В Прикамье разработали турмаршрут, соединяющий регион с городами «Золотого кольца»
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 27 мая. В Прикамье разработан новый межрегиональный автобусный туристический маршрут. Он соединяет регион с городами «Золотого кольца России» через федеральную трассу Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь.

Как рассказала во время выездного заседания краевого правительства министр по туризму Прикамья Юлия Ветошкина, эта дорога позволяет в полдень сесть в автобус Ярославле и уже на следующее утро «завтракать в Пермском крае».

«Сейчас совместно с туроператорами на гранты Ростуризма планируем брендирование трассы Р-243. Предполагается, что, начиная с Переяславль-Залесского, путешественники будут видеть красивые баннеры, где будет написано, например, «Через 800 км вы сможете попробовать посикунчики (маленькие пирожки пермской кухни — прим. ФАН)», — пояснила министр.

В этом году в Прикамье проводятся более 200 мероприятий, ориентированных на туристов. 70 будут проведены летом. К примеру — фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» в Кунгуре, «Тайны горы Крестовой» в Губахе, гонка внедорожников «Ординский ухаб», «Театральная пестрядь» в Ильинском и т. д.

«В мае 2021 года несколько компаний присоединились к программе промышленного туризма России: Promobot, «Протон ПМ», ОАО «Суксунский оптико-механический завод» и рыбное хозяйство «Доброфиш» в Добрянке. Экскурсии будут запущены в ближайшее время», – рассказала Юлия Ветошкина.

В Прикамье разработали турмаршрут, соединяющий регион с городами «Золотого кольца»
vk.com  / Пермь Первая
Также к летнему сезону подготовлены новые форматы и новые маршруты активного отдыха. Помимо традиционных сплавов по Усьве, Чусовой, Койве, пеших маршрутов в Каменный город, на Усьвинские столбы и Ветлан появились предложения с использованием не совсем типичных плавательных средств – например, сапбордов и каяков.

«Новой локацией для любителей экстремального спорта станет вейкпарк в Добрянке, гости которого смогут пересекать на вейбордах реку, пристегнувшись к натянутым над водной гладью тросам. Увеличился и спрос на этнографические и гастрономические туры в Коми-Пермяцком округе, — уточнили ФАН  в минтуризма Пермского края. – Новым направлением является агротуризм. С 20 мая в селе Григорьевское Нытвенского городского округа стартовал новый проект «ЭКО-ОГОРОД». Люди арендуют в эко-комплексе участок земли, выделенный под огород, выбирают культуру и засеивают ее».

На сегодня, по данным Пермьстата, в туристической отрасли региона занято более 20 тысяч человек, работают 62 туроператора, 433 турагентства, 438 коллективных средств размещения, 38 санаторно-курортных организаций и восемь круизных компаний.

Объем турпотока в Прикамье составляет более 750 тысяч туристов в год. Чаще всего приезжают гости из соседних и центральных регионов России: Свердловской области, Удмуртии, Москвы и Московской области, а также Германии и Белоруссии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что у российских туристов обострился интерес к внутреннему туризму. Одним из регионов, в который с удовольствием едут, несмотря на все ограничения и предостережения, стал Пермский край.  

Вернуться назад

пермский край туризм золотое кольцо путешественники туристический маршрут
Комментировать
Самое популярное
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 166804 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 94827 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 80714 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 63225 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Спасатель рассказал, как не утонуть в бурной реке и избавиться от судороги в воде
Общество 42406 24 мая 2021
Спасатель рассказал, как не утонуть в бурной реке и избавиться от судороги в воде
Все новости / Общество / В Прикамье разработали турмаршрут, соединяющий регион с городами «Золотого кольца»
Рейтинг@Mail.ru