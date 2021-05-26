Студента из Марокко приговорили к 10 годам колонии в Прикамье

Пермь, 26 мая. Закончена история уголовного дела 22-летнего студента из Африки, обвиняемого в сбыте наркотиков на территории Прикамья. Мотовилихинский районный суд Перми отправил его в колонию строго режима.

Марокканец был задержан летом 2020 года сотрудниками наркоконтроля за сбыт мефедрона. Он был взят с поличным в центре Перми. Молодой человек получил от покупателя 12 тыс. рублей за четыре грамма наркотика и был задержан.

«Он приехал в столицу Прикамья в 2018 году для обучения в академии. Занимался бодибилдингом, выступал на региональных и всероссийских чемпионатах. Со временем он начал употреблял запрещенные вещества, а затем и продавать их. Клиентами дилера были его соотечественники», — рассказали ФАН в региональном МВД.

Суд признал марокканца виновным и приговорил к 10 годам заключения и штрафу 150 тыс. рублей. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что житель Кудымкара в Прикамье отправится в колонию строго режима за нарушение правил ПДД и нападение на автоинспектора.