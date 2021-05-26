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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:17
Происшествия
СК обнаружил отмытые через Гонконг и ОАЭ деньги Роскосмоса
09:16
Происшествия
Неизвестный «заминировал» наркодиспансер в Южно-Сахалинске
09:14
Общество
РЖД намерены возобновить движение поездов «Аллегро» во время ЧЕ по футболу
09:09
Армия
Летчики ЮВО в рамках учений перебазировали военную авиатехнику
09:08
Экономика
Отчет Центробанка продемонстрировал «дыру» в российской банковской системе
09:05
Политика
Почему Запад отступил перед «Северным потоком-2», обсудят в медиацентре «Патриот»
09:04
Политика
Экс-посол США в РФ выступил с предложением перед встречей Путина и Байдена
09:01
Общество
Русский фактор в современном искусстве обсудят в медиацентре «Патриот»
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Экономика
Рубль укрепляется на открытии торгов Мосбиржи
08:53
Технологии
Microsoft готовит к выходу операционную систему Windows нового поколения
08:51
Спорт
Боец UFC Макгрегор признан самым высокооплачиваемым спортсменом года
08:49
Общество
Нашествие тюленей на Петербург обсудят в медиацентре «Патриот»
08:41
Общество
Врач Галлямова призвала отказаться от лечения солнечных ожогов сметаной
08:41
Общество
Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, расскажет психолог в медиацентре «Патриот»
08:39
Общество
Дизельные электростанции заменят на современные модули в Хабаровском крае
08:34
Общество
Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет пермского политеха
08:34
Общество
Разработка отечественной вакцины «Урал» приостановлена
08:27
Политика
Польша вспомнила об упущенных шансах в отношениях с РФ из-за Украины
08:25
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Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет пермского политеха

Общество
Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет пермского политеха
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 26 мая. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин стал председателем Наблюдательного совета Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Такое единогласное решение было принято на заседании органа.

«Одним из важных направлений считаю развитие сотрудничества политеха с предприятиями Пермского края. Это касается и целевой подготовки специалистов, и проведения научных исследований, разработок для нужд промышленности. Работа и развитие вуза напрямую связаны с будущим нашего региона», – сказал на заседании глава Прикамья.

Наблюдательный совет также рекомендовал рассмотреть для назначения на пост действующего ректора Анатолия Ташкинова. Кандидатуру поддержал и Дмитрий Махонин.

ПНИПУ ежегодно входит в первую сотню вузов России. Университет с регулярно улучшает показатели в международных рейтингах. По данным агентства Times Higher Education, среди российских вузов пермский политех входит в группу с 17 по 48 место.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в пермском политехе создается программный комплекс, который должен прогнозировать возможные изменения лица после введения ботокса. Разработка определит оптимальный для конкретного пациента объем вещества, который нужно использовать врачу.

пермский край промышленность ректор политехнический университет махонин
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