Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет пермского политеха

Пермь, 26 мая. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин стал председателем Наблюдательного совета Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Такое единогласное решение было принято на заседании органа.

«Одним из важных направлений считаю развитие сотрудничества политеха с предприятиями Пермского края. Это касается и целевой подготовки специалистов, и проведения научных исследований, разработок для нужд промышленности. Работа и развитие вуза напрямую связаны с будущим нашего региона», – сказал на заседании глава Прикамья.

Наблюдательный совет также рекомендовал рассмотреть для назначения на пост действующего ректора Анатолия Ташкинова. Кандидатуру поддержал и Дмитрий Махонин.

ПНИПУ ежегодно входит в первую сотню вузов России. Университет с регулярно улучшает показатели в международных рейтингах. По данным агентства Times Higher Education, среди российских вузов пермский политех входит в группу с 17 по 48 место.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в пермском политехе создается программный комплекс, который должен прогнозировать возможные изменения лица после введения ботокса. Разработка определит оптимальный для конкретного пациента объем вещества, который нужно использовать врачу.