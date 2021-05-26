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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:17
Происшествия
СК обнаружил отмытые через Гонконг и ОАЭ деньги Роскосмоса
09:16
Происшествия
Неизвестный «заминировал» наркодиспансер в Южно-Сахалинске
09:14
Общество
РЖД намерены возобновить движение поездов «Аллегро» во время ЧЕ по футболу
09:09
Армия
Летчики ЮВО в рамках учений перебазировали военную авиатехнику
09:08
Экономика
Отчет Центробанка продемонстрировал «дыру» в российской банковской системе
09:05
Политика
Почему Запад отступил перед «Северным потоком-2», обсудят в медиацентре «Патриот»
09:04
Политика
Экс-посол США в РФ выступил с предложением перед встречей Путина и Байдена
09:01
Общество
Русский фактор в современном искусстве обсудят в медиацентре «Патриот»
09:00
Экономика
Рубль укрепляется на открытии торгов Мосбиржи
08:53
Технологии
Microsoft готовит к выходу операционную систему Windows нового поколения
08:51
Спорт
Боец UFC Макгрегор признан самым высокооплачиваемым спортсменом года
08:49
Общество
Нашествие тюленей на Петербург обсудят в медиацентре «Патриот»
08:41
Общество
Врач Галлямова призвала отказаться от лечения солнечных ожогов сметаной
08:41
Общество
Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, расскажет психолог в медиацентре «Патриот»
08:39
Общество
Дизельные электростанции заменят на современные модули в Хабаровском крае
08:34
Общество
Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет пермского политеха
08:34
Общество
Разработка отечественной вакцины «Урал» приостановлена
08:27
Политика
Польша вспомнила об упущенных шансах в отношениях с РФ из-за Украины
08:25
Общество
Смольный планирует сдавать электросамокаты в аренду по паспорту
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Три года строгого режима получил водитель за нападение на инспектора ГИБДД в Прикамье

Происшествия
Три года строгого режима получил водитель за нападение на инспектора ГИБДД в Прикамье
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Пермь, 26 мая. Житель Кудымкара в Прикамье отправится в колонию строго режима за нарушение правил ПДД и нападение на автоинспектора (ст. 264.1 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ).

В марте 2021 года 32-летний водитель выехал на «встречку» и столкнулся с «Ладой». В результате ДТП пострадала 22-летняя девушка. Прибывший наряд ДПС установил, что мужчина пьян. Проходить медицинское освидетельствование он отказался.   

«Инспектор предложил ему пройти в служебный автомобиль. Нарушитель с этим не согласился и высказал в адрес полицейского угрозу применения насилия. А уже, находясь в отделении, мужчина нанес госавтоинспектору два удара ногой», — рассказали ФАН в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В итоге выяснилось, что ранее за нетрезвое вождение водитель подвергался административному штрафу в 30 тысяч рублей с лишением прав на 1 год 7 месяцев.

В этот раз были возбуждены два уголовных дела, которые соединили в одно производство. Суд по совокупности преступлений назначил виновному три года лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермский суд приговорил уроженца Азербайджана к 11 годам колонии строгого режима. Осенью 2020 года он жестоко расправился со своей знакомой.

дтп уголовное дело пермский край нападение на полицейского колония строгого режима
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Все новости / Происшествия / Три года строгого режима получил водитель за нападение на инспектора ГИБДД в Прикамье
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