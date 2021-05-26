Три года строгого режима получил водитель за нападение на инспектора ГИБДД в Прикамье

Пермь, 26 мая. Житель Кудымкара в Прикамье отправится в колонию строго режима за нарушение правил ПДД и нападение на автоинспектора (ст. 264.1 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ).

В марте 2021 года 32-летний водитель выехал на «встречку» и столкнулся с «Ладой». В результате ДТП пострадала 22-летняя девушка. Прибывший наряд ДПС установил, что мужчина пьян. Проходить медицинское освидетельствование он отказался.

«Инспектор предложил ему пройти в служебный автомобиль. Нарушитель с этим не согласился и высказал в адрес полицейского угрозу применения насилия. А уже, находясь в отделении, мужчина нанес госавтоинспектору два удара ногой», — рассказали ФАН в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В итоге выяснилось, что ранее за нетрезвое вождение водитель подвергался административному штрафу в 30 тысяч рублей с лишением прав на 1 год 7 месяцев.

В этот раз были возбуждены два уголовных дела, которые соединили в одно производство. Суд по совокупности преступлений назначил виновному три года лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермский суд приговорил уроженца Азербайджана к 11 годам колонии строгого режима. Осенью 2020 года он жестоко расправился со своей знакомой.