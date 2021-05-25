Воспитатель муниципального детсада в Прикамье присвоила 8,5 миллионов рублей

Пермь, 25 мая. Бывшая заведующая муниципальным детским садом в Кунгуре Прикамья признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

С июня 2015 года по декабрь 2018 года она занимала должность заведующей дошкольного учреждения. Женщина предоставляла в управление образования администрации Кунгура ложные данные о численности воспитанников на каждый учебный год.

«Эти недостоверные сведения вносились в муниципальное задание и в отчет об его выполнении. Это серьезно влияло на увеличение финансирования детского учреждения. Таким образом, осужденной были незаконно получены деньги в сумме свыше 8 млн. 400 тыс. рублей», — рассказали ФАН в пресс-службе краевого МВД.

В итоге суд признал женщину виновной. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Москве неизвестные, представившись сотрудниками банка, вынудили 62-летнего мужчину набрать кредитов на 4,5 миллиона рублей.