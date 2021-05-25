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25 мая 12:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:05
Политика
Провокацию с флагом Белоруссии назвали вершиной скудоумия первых лиц Латвии
12:04
Общество
Искусственный интеллект в РФ начали привлекать к вынесению судебных решений
12:03
Происшествия
Краснодарец на почве ревности с двух ударов расправился с гостем
12:03
Происшествия
Рекламные клипы Dolce & Gabbana в Instagram проверяет полиция
11:59
Весь мир
Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
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Воспитатель муниципального детсада в Прикамье присвоила 8,5 миллионов рублей

Общество
Воспитатель муниципального детсада в Прикамье присвоила 8,5 миллионов рублей
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Пермь, 25 мая. Бывшая заведующая муниципальным детским садом в Кунгуре Прикамья признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

С июня 2015 года по декабрь 2018 года она занимала должность заведующей дошкольного учреждения. Женщина предоставляла в управление образования администрации Кунгура ложные данные о численности воспитанников на каждый учебный год.

«Эти недостоверные сведения вносились в муниципальное задание и в отчет об его выполнении. Это серьезно влияло на увеличение финансирования детского учреждения. Таким образом, осужденной были незаконно получены деньги в сумме свыше 8 млн. 400 тыс. рублей», — рассказали ФАН в пресс-службе краевого МВД.   

В итоге суд признал женщину виновной. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Москве неизвестные, представившись сотрудниками банка, вынудили 62-летнего мужчину набрать кредитов на 4,5 миллиона рублей.

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Все новости / Общество / Воспитатель муниципального детсада в Прикамье присвоила 8,5 миллионов рублей
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