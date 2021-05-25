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25 мая 10:36
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новостей
10:35
Общество
Володин дал оценку идее замещения трудовых мигрантов заключенными
10:33
Политика
Депутаты Белоруссии поддержали обращение к Лукашенко о совместных выборах
10:31
Спорт
Владимир Стогниенко прокомментирует первый матч сборной России на Евро-2020
10:31
Политика
Белоруссия выстоит: эксперт сравнил давление на Минск с Великой Отечественной войной
10:31
Экономика
Глава «Лукойла» скептически отнесся к планам МЭА по углеродной нейтральности
10:29
Общество
Самарские «Крылья Советов» возглавил выпускник университета Саутгемптона
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
Все новости

Прикамский подросток получил награду МВД за спасение утопающих школьниц

Происшествия
Прикамский подросток получил награду МВД за спасение утопающих школьниц
59.мвд.рф  /  ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермь, 25 мая. 16-летний подросток в Октябрьском районе Прикамья спас из воды двух девочек. Героя отметили наградой МВД.

13 мая в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение из медучреждения городского округа. Сотрудники больницы рассказали, что к ним доставлена 12-летняя девочка.   

Позже стало известно, что это одна из двух подруг, которые после занятий пошли погулять к реке Ирень. Школьницы подошли к берегу, чтобы потрогать воду, держась за руки.

«В какой-то момент одна девочка поскользнулась, скатилась в речку и потянула за собой подругу. Их стало уносить течением. Крики о помощи услышал девятиклассник Ирек Шакиров. Он быстро сориентировался в ситуации и вытащил их из воды, — пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Подполковник Сергей Курганский (начальник полиции Октябрьского района) в торжественной обстановке вручил подростку и его родителям благодарственные письма.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пятиклассник из Прикамья награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага» СКР. Она вручена ему за героические действия во время спасения из воды двух девочек 2012 года рождения.

пермский край полиция школьники спас детей
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