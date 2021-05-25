Прикамский подросток получил награду МВД за спасение утопающих школьниц

Пермь, 25 мая. 16-летний подросток в Октябрьском районе Прикамья спас из воды двух девочек. Героя отметили наградой МВД.

13 мая в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение из медучреждения городского округа. Сотрудники больницы рассказали, что к ним доставлена 12-летняя девочка.

Позже стало известно, что это одна из двух подруг, которые после занятий пошли погулять к реке Ирень. Школьницы подошли к берегу, чтобы потрогать воду, держась за руки.

«В какой-то момент одна девочка поскользнулась, скатилась в речку и потянула за собой подругу. Их стало уносить течением. Крики о помощи услышал девятиклассник Ирек Шакиров. Он быстро сориентировался в ситуации и вытащил их из воды, — пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Подполковник Сергей Курганский (начальник полиции Октябрьского района) в торжественной обстановке вручил подростку и его родителям благодарственные письма.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пятиклассник из Прикамья награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага» СКР. Она вручена ему за героические действия во время спасения из воды двух девочек 2012 года рождения.