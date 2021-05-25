Пять пермячек попали в сотню лучших конкурса Miss Maxim

Пермь, 25 мая. Читатели популярного журнала Maxim выбрали среди нескольких сотен девушек претенденток на победу в ежегодном конкурсе Miss Maxim. Среди финалисток оказалось пять представительниц Прикамья.

Наивысший на данный момент рейтинг среди пермячек у 28-летней Евгении Буяковой. Девушка находится на 15-ой позиции (67%). 30-летняя Аня Донгаузер занимает 22 место с рейтингом 66%.

Также в топ-100: 18-летняя Карина Николаенко (65%), 29-летняя Нина Петрова (64%), 21-летняя Яна Сараева (62%).

Скоро в Москве девушек ждет профессиональная съемка, по результатам которой редактура журнала выберет десять претенденток на победу. 14 июля будет объявлена победительница.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что депутат Государственной думы Виталий Милонов жестко раскритиковал творчество певицы Манижи.