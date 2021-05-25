Mail.ru Group купила 100% долей пермского облачного гейминга Playkey

Пермь, 25 мая. К концу 2021 года Mail.ru Group завершит сделку по покупке пермского ООО «Игровые решения» — разработчика облачной игровой платформы Playkey.

Основатель сервиса Егор Гурьев в интервью журналистам признался, что офер был хороший. Он напомнил, что первую интеграцию с игрой «Армата» от Mail.ru Playkey сделал еще в 2015 году.

Облачный гейминг — это когда пользователь сервиса может играть в мощные видеоигры на слабом компьютере или при помощи смартфона. Playkey позволяет играть, к примеру, в Dota2, World of Tanks, GTA V и не скачивать их на компьютер. Игры запускаются и обновляются на удаленных дата-центрах.

Каталог платформы насчитывает сегодня более 250 игр. К платформе подключены свыше 1,5 млн человек из 178 городов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что популярность компьютерных и мобильных игр заметно выросла в России за прошлый год. Россияне стали чаще покупать и играть в дополнениях.