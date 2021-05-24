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24 мая 11:46
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новостей
11:39
Происшествия
В многодетной семье из 13 человек произошла поножовщина в Подмосковье
11:38
ФАН-ТВ
Компания Google подала иск к Роскомнадзору. События дня
11:37
Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
Происшествия
Сторож и крики жертв помешали вооруженному краснодарцу совершить изнасилование
11:34
Шоу-бизнес
Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду
11:34
ЦАР
Жители ЦАР попросили устроить дополнительные показы фильма «Турист»
11:33
Экономика
ПТС на праворульные авто будут получать по новой схеме в России
11:33
Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных
11:25
Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
11:25
Политика
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией по политической ситуации в Белоруссии
11:25
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Медицинский кислород со степенью чистоты 99,9% начинают производить в Прикамье

Общество
Медицинский кислород со степенью чистоты 99,9% начинают производить в Прикамье
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 24 мая. «Мотовилихинские заводы» и Госкорпорация Ростех начинают производство в Прикамье кислорода высокой чистоты с концентрацией 99,9% для медучреждений. Первые поставки будут осуществлены в больницы региона.

В администрации губернатора Пермского края ФАН пояснили, что применение медицинского кислорода позволяет увеличить эффективность терапии различных заболеваний дыхательных путей, а также коронавирусной инфекции.

«Производственные мощности ООО «Тепло-М» («Мотовилихинские заводы») позволяют производить до 70 тонн медицинского кислорода в месяц. Наличие собственной системы хранения на 28 тонн дает возможность создавать резервы. В случае ухудшения ситуации с COVID-19 разовая отгрузка может быть дополнительно увеличена до 20 тонн», — рассказали краевой администрации.

По словам гендиректора ООО «РТ-Капитал» (Ростех) Кирилла Федорова, на первом этапе планируется поставлять высокочистый кислород в больницы и медучреждения Прикамья.

«Расчеты показали, что наши мощности могут закрыть до 50% потребности города и края. Начиная с 2022 года, планируется осуществлять поставки в соседние регионы», – прокомментировал журналистам Федоров.

Медицинский кислород со степенью чистоты 99,9% начинают производить в Прикамье
permkrai.ru  / Администрация губернатора Пермского края
«Мотовилиха» стала первым заводом в Прикамье, который производит жидкий кислород в промышленных масштабах.

«Предприятие откликнулось на просьбу проработать вопрос лицензирования производства кислорода для медицинских целей. Создание собственного оператора на территории региона обеспечит бесперебойное снабжение больниц и госпиталей кислородом для лечения пациентов с пневмонией и коронавирусом», — заявил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Лабораторные исследования подтвердили степень чистоты «пермского» кислорода на уровне 99,9%. Необходимо отметить, что требования к медицинскому — не ниже 99,5%.

Он используется для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, необходим больным, находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также во время хирургических операций.

пермский край медицина кислород мотовилихинские заводы коронавирус
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