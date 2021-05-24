Медицинский кислород со степенью чистоты 99,9% начинают производить в Прикамье

Пермь, 24 мая. «Мотовилихинские заводы» и Госкорпорация Ростех начинают производство в Прикамье кислорода высокой чистоты с концентрацией 99,9% для медучреждений. Первые поставки будут осуществлены в больницы региона.

В администрации губернатора Пермского края ФАН пояснили, что применение медицинского кислорода позволяет увеличить эффективность терапии различных заболеваний дыхательных путей, а также коронавирусной инфекции.

«Производственные мощности ООО «Тепло-М» («Мотовилихинские заводы») позволяют производить до 70 тонн медицинского кислорода в месяц. Наличие собственной системы хранения на 28 тонн дает возможность создавать резервы. В случае ухудшения ситуации с COVID-19 разовая отгрузка может быть дополнительно увеличена до 20 тонн», — рассказали краевой администрации.

По словам гендиректора ООО «РТ-Капитал» (Ростех) Кирилла Федорова, на первом этапе планируется поставлять высокочистый кислород в больницы и медучреждения Прикамья.

«Расчеты показали, что наши мощности могут закрыть до 50% потребности города и края. Начиная с 2022 года, планируется осуществлять поставки в соседние регионы», – прокомментировал журналистам Федоров.

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

«Предприятие откликнулось на просьбу проработать вопрос лицензирования производства кислорода для медицинских целей. Создание собственного оператора на территории региона обеспечит бесперебойное снабжение больниц и госпиталей кислородом для лечения пациентов с пневмонией и коронавирусом», — заявил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

«Мотовилиха» стала первым заводом в Прикамье, который производит жидкий кислород в промышленных масштабах.

Лабораторные исследования подтвердили степень чистоты «пермского» кислорода на уровне 99,9%. Необходимо отметить, что требования к медицинскому — не ниже 99,5%.

Он используется для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, необходим больным, находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также во время хирургических операций.