Иностранца отправили в колонию строгого режима за сожжение пермячки

Пермь, 24 мая. Пермский суд приговорил уроженца Азербайджана к 11 годам колонии строгого режима. Осенью 2020 года он жестоко расправился со своей знакомой.

В СКР Прикамья журналистам рассказали, что 3 октября 2020 года выпивший мужчина поссорился с подругой. После этого он нанес потерпевшей удары бутылкой.

«Полагая, что женщина скончалась, уроженец Азербайджана разжег костер и положил угли на тело жертвы. От полученной травмы и отравления угарным газом та умерла», — пояснили в Следственном комитете.

В итоге мужчину признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ближайшие 11 лет он проведет в колонии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жительницу Прикамья будут судить за то, что она чуть не зарубила топором своего бывшего супруга, с которым развелась 20 лет назад.