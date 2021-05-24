Две прикамские школьницы утонули во время купания в реке

Пермь, 24 мая. В Александровском муниципальном округе Прикамья две 11-летние девочки утонули во время купания в реке Яйва. По информации регионального Следственного комитета, дети находились возле реки без присмотра взрослых.

СК инициировал проверку. Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. По результатам будет принято решение о возбуждении дела.

«В связи с наступлением купального сезона родителям необходимости принять меры к ограничению бесконтрольного доступа несовершеннолетних к водоемам без сопровождения. Детям без присмотра запрещается выходить на водоемы, стоять на обрывистом берегу, собираться на мостиках и плотинах, измерять глубину водоема», — отмечают в СК.

Правоохранители напоминают, что купание допустимо только в специально отведенных для этого местах.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело после гибели пяти человек во время пожара в деревне Усть-Турка Кунгурского муниципального района.