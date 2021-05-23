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23 мая 16:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:59
Общество
Названы три скрытые причины хронической усталости
15:58
Общество
Алтайским врачам удалось спасти новорожденную девочку с редкой патологией
15:56
Армия
Военнослужащие ВС РФ отработали действия в условиях радиоэлектронного подавления
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
Политика
Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
Происшествия
Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
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Пермская птицефабрика не смогла оспорить штрафы за лекарство в курином мясе

Общество
Пермская птицефабрика не смогла оспорить штрафы за лекарство в курином мясе
pixabay.com  /  PD

Пермь, 23 мая. Птицефабрика Пермская не смогла оспорить в Арбитражном суде наложенные на нее штрафы за лекарство в курином мясе. Компания требовала признать незаконным и отменить постановление Россельхознадзора об административном правонарушении.

В сентябре 2020 года в пробе субпродуктов цыплят-бройлеров специалисты надзорного ведомства обнаружили содержание динитрокарбанилида, что не допускается. АО «ПРОДО Птицефабрика «Пермская» было привлечено к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан (по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). Компания была оштрафована на 310 тыс. рублей.

Птицефабрика подала встречный иск в краевой арбитраж с просьбой признать незаконным постановление Россельхознадзора и отменить штраф. Однако суд решил, что оснований для освобождения от ответственности нет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что минздравом Прикамья в правоохранительные органы направлено заявление для проведения проверки закупки СИЗ для медучреждений. Министерством выявлен факт поставки контрафактного товара.

россельхознадзор пермский край штрафы лекарство птицефабрика
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