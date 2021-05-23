Пермская птицефабрика не смогла оспорить штрафы за лекарство в курином мясе

Пермь, 23 мая. Птицефабрика Пермская не смогла оспорить в Арбитражном суде наложенные на нее штрафы за лекарство в курином мясе. Компания требовала признать незаконным и отменить постановление Россельхознадзора об административном правонарушении.

В сентябре 2020 года в пробе субпродуктов цыплят-бройлеров специалисты надзорного ведомства обнаружили содержание динитрокарбанилида, что не допускается. АО «ПРОДО Птицефабрика «Пермская» было привлечено к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан (по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). Компания была оштрафована на 310 тыс. рублей.

Птицефабрика подала встречный иск в краевой арбитраж с просьбой признать незаконным постановление Россельхознадзора и отменить штраф. Однако суд решил, что оснований для освобождения от ответственности нет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что минздравом Прикамья в правоохранительные органы направлено заявление для проведения проверки закупки СИЗ для медучреждений. Министерством выявлен факт поставки контрафактного товара.