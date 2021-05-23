Два автомобиля Tesla сгорели на неохраняемой стоянке в Перми

Пермь, 23 мая. В столице Прикамья на ул. Окулова ночью сгорели два электрокара Tesla. Первыми об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях.

Пожар случился недалеко от автосервиса. Тушить дорогие автомобили бросились охранники соседней автостоянки. Хозяева машин приехали только к утру.

В ГУ МЧС по Пермскому краю журналистам рассказали, что во время ЧП никто не пострадал. Автомобили находились на неохраняемой территории. Тушили возгорание 11 человек личного состава. Причины выясняются.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что быстрозарядную станцию для электромобилей установили на территории Технопарка в столице Прикамья. Она является самой мощной в регионе.