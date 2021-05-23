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23 мая 12:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:57
Знакомый семьи Джигарханяна объяснил плачевное состояние его могилы
12:56
Политика
Глава Пентагона заявил об угрозах терроризма и применения кибероружия в США
12:53
Экономика
Расходы россиян на спорт превысили траты на кинотеатры
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
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Житель Ижевска погиб после столкновения автомобиля со столбом в Прикамье

Происшествия
Житель Ижевска погиб после столкновения автомобиля со столбом в Прикамье
vk.com  /  Группа «Подслушано Чайковский»

Пермь, 23 мая. Смертельное ДТП произошло в Чайковском Прикамья. Один человек погиб в результате сильного удара автомобиля о столб.

За рулем ВАЗа находился 26-летний мужчина, который был лишен водительских прав. При этом он был пьян.

«В итоге молодой человек не справился с управлением, и машина наехала на столб. В результате аварии от полученных травм на месте скончался пассажир легковушки — житель Ижевска 1975 года рождения», — рассказали журналистам в ГУ МВД по Пермскому краю.

Сам водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в реанимацию. Возбуждено уголовное дело.

Как пояснили в полиции, 26-летний виновник ДТП уже отбывал реальный срок наказания в колонии за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что родственники девушки, которую в 2020 году насмерть сбил подросток на папином Lexus, отсудили еще 700 тыс. рублей. Таким образом суд удовлетворил иски потерпевшей стороны уже на 3,5 млн рублей.

дтп уголовное дело пермский край пьяный водитель погиб человек
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