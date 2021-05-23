Житель Ижевска погиб после столкновения автомобиля со столбом в Прикамье

Пермь, 23 мая. Смертельное ДТП произошло в Чайковском Прикамья. Один человек погиб в результате сильного удара автомобиля о столб.

За рулем ВАЗа находился 26-летний мужчина, который был лишен водительских прав. При этом он был пьян.

«В итоге молодой человек не справился с управлением, и машина наехала на столб. В результате аварии от полученных травм на месте скончался пассажир легковушки — житель Ижевска 1975 года рождения», — рассказали журналистам в ГУ МВД по Пермскому краю.

Сам водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в реанимацию. Возбуждено уголовное дело.

Как пояснили в полиции, 26-летний виновник ДТП уже отбывал реальный срок наказания в колонии за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что родственники девушки, которую в 2020 году насмерть сбил подросток на папином Lexus, отсудили еще 700 тыс. рублей. Таким образом суд удовлетворил иски потерпевшей стороны уже на 3,5 млн рублей.