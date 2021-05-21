Пермские ученые нашли способ избежать техногенных катастроф при добыче нефти и газа

Пермь, 21 мая. Прикамские исследователи предложили способ, который в режиме реального времени может оперативно отследить деформации земли при добыче нефти и газа. Данная технология поможет прогнозировать и предотвращать техногенные аварии.

В беседе с ФАН исследователи рассказали, что разработка позволит сэкономить в два раза больше средств, по сравнению с классическими методами. При традиционном мониторинге используют локальные системы, в которых измерения производят через спутниковые системы навигации.

«Они состоят из точек наблюдения в зоне предполагаемой деформации и опорных точек, которые находятся в непосредственной близости. Этот подход эффективно работает, когда месторождения расположены далеко друг от друга. Однако нередко большие месторождения располагаются близко друг к другу и даже перекрывают соседнюю зону», – объяснил ФАН руководитель проекта, старший преподаватель кафедры маркшейдерского дела пермского политеха Евгений Богданец.

Именно в этом случае сложно определить место для размещения опорных пунктов. Это, например, актуально для Ямало-Ненецкого автономного округа, где находятся большие газовые месторождения. И классические методы мониторинга не позволяют добиться необходимой точности.

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предложили использовать точки IGS-сети (International GNSS Service). Они расположены по всему миру, и их координаты определяются с высокой точностью.

«Сейчас в России этих точек немного, а расстояние между ними составляет сотни километров. Чтобы уточнить показания приборов, разработчики оценили влияние внешних факторов на наблюдения. Мировых аналогов, прогнозирующих деформации земли с помощью точек IGS-сети, пока нет», — рассказали ФАН в ПНИПУ.

pstu.ru / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

«Мы выяснили, что на положение спутниковых систем в большей степени влияют твердотельные приливы и отливы. Этот показатель зависит от влажности грунта в районе расположения IGS и непосредственно района мониторинга. В меньшей степени на объект размещения и конструкцию крепления антенны влияет температура. С учетом влияния внешних факторов метод позволил повысить точность показаний до трех раз», — объяснил Богданец.

Пермские исследователи поясняют, что сегодня активно осваиваются углеводородные ресурсы Крайнего Севера. И с увеличением количества месторождений использовать классические схемы мониторинга станет сложнее. В этом случае экономически эффективно применять IGS-пункты.

Технологию уже применили на региональном геодинамическом полигоне ПАО «Сургутнефтегаз», на нефтегазоконденсатном месторождении им. Юрия Корчагина и на Приразломном нефтяном месторождении (арктический шельф России). Сейчас ее реализует «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прикамские ученые адаптировали технологию дождевых садов к условиям более холодных регионов. Это может помочь субъектам в проблеме отведения и очистки ливневых и талых вод.