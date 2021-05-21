Пермские ученые нашли способ избежать техногенных катастроф при добыче нефти и газа

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 11:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:41
Происшествия
Директор школы в Краснодарском крае попалась на получении взяток
11:39
Общество
Принц Гарри впервые высказался о признании Меган Маркл в суицидальных мыслях
11:37
Армия
СМИ подсчитали число ликвидированных бойцов ХАМАС за 11 дней конфликта в секторе Газа
11:36
Происшествия
Бывшая глава томского штаба Навального задержана на выходе из городской думы
11:36
Экономика
Полная стоимость ипотеки для россиян выросла в апреле
11:36
Общество
Законопроект о представительствах зарубежных IT-компаний внесен в Госдуму
11:34
Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
11:31
Происшествия
ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье
11:30
Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
11:30
Общество
Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера доступен для пользователей Netflix
11:30
Армия
Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике
11:29
Политика
Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу
11:29
Политика
Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах
11:27
Происшествия
Врачи оперируют пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Березниках
11:27
Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
11:27
Политика
Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой
11:27
Общество
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов
11:25
Политика
Песков выразил надежду на переговоры Путина и Маска
11:24
Политика
В Чехии рассказали, как скандал с Россией отразится на простых гражданах
11:22
Шоу-бизнес
Эксперт назвал главных фаворитов Евровидения-2021 и оценил шансы Манижи в финале
Все новости
21 мая 11:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:41
Происшествия
Директор школы в Краснодарском крае попалась на получении взяток
11:39
Общество
Принц Гарри впервые высказался о признании Меган Маркл в суицидальных мыслях
11:37
Армия
СМИ подсчитали число ликвидированных бойцов ХАМАС за 11 дней конфликта в секторе Газа
11:36
Происшествия
Бывшая глава томского штаба Навального задержана на выходе из городской думы
11:36
Экономика
Полная стоимость ипотеки для россиян выросла в апреле
11:36
Общество
Законопроект о представительствах зарубежных IT-компаний внесен в Госдуму
11:34
Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
11:31
Происшествия
ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье
11:30
Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
11:30
Общество
Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера доступен для пользователей Netflix
11:30
Армия
Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике
11:29
Политика
Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу
11:29
Политика
Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах
11:27
Происшествия
Врачи оперируют пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Березниках
11:27
Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
11:27
Политика
Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой
11:27
Общество
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов
11:25
Политика
Песков выразил надежду на переговоры Путина и Маска
11:24
Политика
В Чехии рассказали, как скандал с Россией отразится на простых гражданах
11:22
Шоу-бизнес
Эксперт назвал главных фаворитов Евровидения-2021 и оценил шансы Манижи в финале
Все новости

Пермские ученые нашли способ избежать техногенных катастроф при добыче нефти и газа

Россия
Пермские ученые нашли способ избежать техногенных катастроф при добыче нефти и газа
pstu.ru  /  Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

Пермь, 21 мая. Прикамские исследователи предложили способ, который в режиме реального времени может оперативно отследить деформации земли при добыче нефти и газа. Данная технология поможет прогнозировать и предотвращать техногенные аварии.

В беседе с ФАН исследователи рассказали, что разработка позволит сэкономить в два раза больше средств, по сравнению с классическими методами. При традиционном мониторинге используют локальные системы, в которых измерения производят через спутниковые системы навигации.

«Они состоят из точек наблюдения в зоне предполагаемой деформации и опорных точек, которые находятся в непосредственной близости. Этот подход эффективно работает, когда месторождения расположены далеко друг от друга. Однако нередко большие месторождения располагаются близко друг к другу и даже перекрывают соседнюю зону», – объяснил ФАН руководитель проекта, старший преподаватель кафедры маркшейдерского дела пермского политеха Евгений Богданец.

Именно в этом случае сложно определить место для размещения опорных пунктов. Это, например, актуально для Ямало-Ненецкого автономного округа, где находятся большие газовые месторождения. И классические методы мониторинга не позволяют добиться необходимой точности. 

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предложили использовать точки IGS-сети (International GNSS Service). Они расположены по всему миру, и их координаты определяются с высокой точностью.

«Сейчас в России этих точек немного, а расстояние между ними составляет сотни километров. Чтобы уточнить показания приборов, разработчики оценили влияние внешних факторов на наблюдения. Мировых аналогов, прогнозирующих деформации земли с помощью точек IGS-сети, пока нет», — рассказали ФАН в ПНИПУ.

Пермские ученые нашли способ избежать техногенных катастроф при добыче нефти и газа
pstu.ru  / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет
Пермские исследователи поясняют, что сегодня активно осваиваются углеводородные ресурсы Крайнего Севера. И с увеличением количества месторождений использовать классические схемы мониторинга станет сложнее. В этом случае экономически эффективно применять IGS-пункты.

«Мы выяснили, что на положение спутниковых систем в большей степени влияют твердотельные приливы и отливы. Этот показатель зависит от влажности грунта в районе расположения IGS и непосредственно района мониторинга. В меньшей степени на объект размещения и конструкцию крепления антенны влияет температура. С учетом влияния внешних факторов метод позволил повысить точность показаний до трех раз», — объяснил Богданец.

Технологию уже применили на региональном геодинамическом полигоне ПАО «Сургутнефтегаз», на нефтегазоконденсатном месторождении им. Юрия Корчагина и на Приразломном нефтяном месторождении (арктический шельф России). Сейчас ее реализует «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прикамские ученые адаптировали технологию дождевых садов к условиям более холодных регионов. Это может помочь субъектам в проблеме отведения и очистки ливневых и талых вод.

нефть ученые пермь газ месторождения
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 93992 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 71632 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 50260 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 48174 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 44713 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Россия / Пермские ученые нашли способ избежать техногенных катастроф при добыче нефти и газа
Рейтинг@Mail.ru