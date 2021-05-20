Директор завода в Прикамье скрыл от налоговой 112 млн рублей

Пермь, 20 мая. 39-летний житель Александровска в Прикамье признан виновным в сокрытии уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Осужденный занимал должность генерального директора машиностроительного завода. В период с 2018 по 2020 годы у предприятия образовалась задолженность по уплате налогов.

«Зная об этом, директор скрыл от ФНС более 112 млн рублей. За счет этих денег должны были быть погашены недоимки по налогам, сборам и страховым взносам», — рассказали ФАН пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В ходе расследования уголовного дела директор добровольно частично погасил недоимку. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн 500 тыс. рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 42-летний житель Челябинской области, обманувший более 30 человек, не смог обжаловать приговор в Пермском краевом суде.