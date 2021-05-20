Реакция властей Прикамья на трагедию в Казани: 94% школ охраняются профессионалами

Во вторник, 18 мая, в столице Прикамья состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии под председательством главы региона Дмитрия Махонина и начальника краевого УФСБ Виктора Задворного.

Ранее губернатор поручил провести тщательный аудит безопасности в образовательных учреждениях Прикамья. ФАН попытался разобраться, какие меры предпринимают власти Пермского края для охраны учебных заведений в регионе, а также какие технологии вводят в свете последних трагических событий в Казани и с оглядкой на ЧП в Перми в 2018 году.

«Важно не только обеспечивать готовность сил и средств к ЧС, но и готовить к ним людей. Необходимо, чтобы навыки поведения персонала и учащихся во время любых нештатных ситуаций были отработаны до автоматизма. Для этого на систематической основе должны проводиться тренировки и учения», — сказал на заседании Дмитрий Махонин.

Знаем не понаслышке

Такие меры предприняты после трагедии в Казани в школе №175. Тогда 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял девять человек, в том числе семерых детей. У учебного заведения не было договора на оказание полноценных охранных услуг. А последний раз ЧОП работал там около трех лет назад.

Для Перми подобные ситуации, к сожалению, известны не понаслышке. 15 января 2018 года в столице Прикамья случилось страшное ЧП. Подростки с ножами тяжело ранили учителя и учеников младших классов школы №127. Дети в панике звонили родителям, выбегали без верхней одежды на улицу или шли в торговый центр по соседству, чтобы позвать на помощь.

Судья отправил в колонию одного из нападавших на девять лет и восемь месяцев. Второго подростка приговорили к семи годам. Также были удовлетворены иски 26 потерпевших на общую сумму более 10 млн рублей.

пресс-служба администрации Фрунзенского района /

По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, выработанные в регионе в 2021 году решения способствуют оперативному пресечению террористических угроз.

«Также эффект дают мероприятия, направленные на своевременное выявление подростков, попавших под влияние деструктивной идеологии. Для этого сейчас задействованы и институты гражданского общества. Проводится мониторинг социальных сетей, через которые на детей и подростков чаще всего оказывается влияние», — пояснили ФАН в министерстве.

Всем по полномочиям

В краевом Минобрнауки в беседе с корреспондентом ФАН отметили, что внеплановые проверки, тренировки педагогического состава и учащихся проходят регулярно.

«Основные мероприятия по приведению имущественных комплексов учреждений образования в соответствие с нормативными требованиями реализуется в ходе их подготовки к началу учебного года», — напоминают в министерстве.

Кроме этого, в Прикамье ведется работа с ЧОПами, охраняющими учебные заведения. Функция контроля здесь возложена на одно из подразделений Росгвардии Пермского края.

Выбор подрядной организации определяется учреждением самостоятельно в рамках действующего федерального законодательства. Все они должны отвечать основным требованиям, например, в штате должны быть только лицензированные охранники с личной картой, утвержденной территориальным управлением Росгвардии.

«Проводятся конкурсы по 44-ФЗ. То есть игра на понижение цены. Бесспорно, в процедурах участвуют грамотные и опытные структуры. Но в это же время никто не может помешать вклиниться в процесс торгов компании, у которой есть желание сбить цену, но при этом никто не ответит за качество ее услуг», — рассказал ФАН заместитель директора охранного предприятия «Альфа-Штурм» Дмитрий Оборин.

Минобрнауки совместно с антитеррористической комиссией Пермского края разработали памятки по действиям персонала образовательной организации в случае совершения террористических актов или нападения вооруженных лиц. Памятки направлены во все учреждения.

«Персональную ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время пребывания в школе, техникуме, колледже несет образовательное учреждение в лице руководителя. Везде разработаны и утверждены положения, инструкции, памятки, установлен порядок допуска физлиц и автомобилей на территорию. Соблюдение норм данных инструкций для работников объекта и сотрудников охраны является обязательным», — объясняют в министерстве образования Прикамья.

Посторонние лица допускаются в здание только после регистрации в соответствующем журнале, предъявлении документов, удостоверяющих личность, а также в сопровождении дежурного администратора (учителя).

vk.com / Александра Алексина

Охранник должен действовать в рамках полномочий, зафиксированных в должностной инструкции. Основные обязанности охранника заключаются в обеспечении пропускного режима. Он также следит за обстановкой на объекте через камеры видеонаблюдения. Охранник обязан знать свои действия в случае ЧС и уметь применять их во время тренировок.

Исправить в срок

На прошлой неделе в регионе начались внеплановые проверки безопасности в школах, техникумах и детских садах. Чаще всего они находятся под охранной ЧОПов или Росгвардии. Лишь в 6% учреждений охрана обеспечена штатными сотрудниками.

В одном техникуме сотрудницы министерства представились студентками — и их пропустили в здание без предъявления документов. В итоге директору учреждения дали поручение срочно разобраться с охранным предприятием и заменить охранников.

«С позапрошлого года начали разыгрывать конкурсные процедуры по кластерам, комплексно, то есть общеобразовательные учреждения и заведения дополнительного образования. Но, к сожалению, ничего пока не поменялось. Мы видим, как те же самые бабушки-вахтеры, которые сидели в этих заведениях, переходят в охранные предприятия и продолжают работать», — говорит Дмитрий Оборин.

В Нытвенском районе уже сотрудники прокуратуры установили, что в муниципальной школе нет камер для непрерывного наблюдения за территорией и автономной системы оповещения. Это прямое нарушение законодательства об антитеррористической защищенности.

В итоге прокурорам пришлось через суд обязать руководство учреждения ликвидировать выявленные недочеты. Вердикт гласил — установить необходимые технические средства за счет бюджета муниципального образования.

«Школа в установленный срок исправила все недочеты. Деньги на необходимое оборудование в размере 700 тыс. рублей выделило управление образования администрации Нытвенского муниципального района», — рассказали ФАН в УФССП по Пермскому краю.

Трагедия в Казани в очередной раз заставила задуматься об опасностях, которые могут подкараулить детей как во время учебы, так и на отдыхе. На сегодняшний день в Пермском крае работает 41 загородный лагерь. За одну смену они могут принимать около восьми тысяч детей.

«Все лагеря имеют утвержденные паспорта безопасности. Во всех в период проведения смен присутствует квалифицированная охрана. Все лагеря оборудованы тревожными кнопками, контрольно-пропускными пунктами, видеонаблюдением», — рассказали ФАН в министерстве социального развития Прикамья.

Проверят все объекты

Для образовательных учреждений поставлены следующие задачи:

Усилить контроль за организацией работы персонала, осуществляющего охрану, и пресекать факты нарушения пропускного режима.

Наладить регулярный контроль за состоянием технических средств и инженерной укрепленностью объектов.

Проводить тренировки педагогического и ученического составов по отработке навыков поведения в экстремальных и нестандартных ситуациях.

В Минобрнауки отмечают, что ежегодно на решение вопросов по дооснащению объектов образования средствами антитеррористической защищенности направляется более 100 млн рублей.

«100% объектов обеспечены физической охраной. Лицензированные сотрудники ЧОПов или подразделений Росгвардии работают в 94% учреждений, — рассказали в министерстве. – У 100% объектов есть возможность передачи экстренных сообщений по телефону. Тревожной кнопкой оснащены 97,5% объектов. Работа по дооснащению будет продолжена».

Невские Новости /

Представители пермских ЧОПов настаивают на том, что причина гораздо глубже. Они стараются особо не говорить о воспитательных процессах и работе с молодыми людьми. Но честно признаются, что если бы даже на школьной вахте сидел вооруженный охранник, то в ситуациях, подобных казанской, это вряд ли сыграло бы какую-то роль.

«Причем, скажем прямо, для школы организация охраны — достаточно дорогое дело. Сегодня ЧОП может выступить в качестве консультанта или сказать, что нам для качественного исполнения нужно. Сможет ли это предоставить школа — это другой вопрос», — поясняют ФАН в пермской охранной структуре.

Необходимо отметить, что при строительстве новых зданий школ на территории Пермского края в обязательном порядке:

оборудуются охранно-тревожная сигнализация и система контроля и управления доступом всех наружных входов, помещений персонала и служебных помещений; во всех помещениях есть адресные извещатели;

здания оснащены системой охранного телевидения (СОТ) для визуального наблюдения и регистрации изображений зон, контролируемых IP-видеокамерами и цифровыми регистраторами; обеспечено видеонаблюдение спортплощадок;

для обнаружения проникновения в помещениях предусмотрены объемные извещатели, реагирующие на изменения объема в помещении.

В министерстве образования подчеркнули, что системами видеонаблюдения на сегодняшний день оснащено 100% учреждений. Системой охранной сигнализации — 90,4%.